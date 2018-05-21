助攻王厄齊爾帶領 德國尋求衛冕世界盃

（中央社記者李晉緯台北21日電）史上有義大利、巴西兩隊曾連拿兩屆世界盃足球賽冠軍，上屆在巴西世界盃奪冠的德國，能否在助攻王厄齊爾（Mesut Ozil）帶領下，成為繼1962年巴西之後下一支衛冕冠軍的球隊，讓球迷萬分期待。



義大利在1934年以地主身分奪得世界盃冠軍，1938年又於法國世界盃衛冕成功；巴西則是在1958年瑞典世界盃奪冠後，接著在1962年的智利世界盃蟬聯冠軍。義大利、巴西是目前世界盃史上唯二連獲兩屆世界盃冠軍的隊伍。



上屆巴西世界盃，在冠軍戰與阿根廷踢進延長賽，才以1比0勝出奪冠的德國，能否衛冕世界盃冠軍，是全世界球迷關注的焦點。



德國隊2006年以來的陣容不斷有改變，在廣收移民的情況下，德國隊的球員組成也越來越多元，其中土耳其裔的厄齊爾就是代表之一。



來自土耳其的德國第3代移民厄齊爾認為，他的球風源自祖國土耳其，而他在場上展現出的態度則來自他出生的德國，「我的技術、球感來自土耳其，紀律、全力以赴的精神則是源自德國」，所以他認為自己的成功要歸功於土耳其和德國揉合而成的球風。



澳洲的ABC新聞網（Australian Broadcasting Corporation）形容厄齊爾有極佳的天賦、遠見、視野，這讓他的傳球極具創造力，成為世界足壇著名的助攻王，而他的踢法讓足球更令人著迷。



厄齊爾在2006年展開職業生涯，2010年轉到西班牙甲級足球聯賽（西甲）皇家馬德里，2013年再轉到英格蘭足球超級聯賽（英超）兵工廠直到現在。



2010年的南非世界盃，當時21歲的厄齊爾剛進到德國隊1年，就充分展現他的能耐與價值，當時在對澳洲的小組賽前，澳洲球迷本來因為德國主力巴拉克（Michael Ballack）不在出賽名單而對贏球信心滿滿，但在厄齊爾的協助下，德國坦克硬是以4比0碾過澳洲。



厄齊爾在南非世界盃的表現突出，與小組賽對迦納時又攻進1球，率德國以1比0勝出迦納，精彩的演出，讓他被視為全球最優秀的年輕球員之一，也讓他被西甲豪門皇馬簽下。



過去9個球季中，包含職業賽（俱樂部隊）、國際賽（國家隊）厄齊爾累積138次助攻，而他2013年進到英超後，在英超創造476次得分機會，並有50次助攻，這樣的表現遙遙領先其他選手，也讓他「助攻王」的地位更加穩固。



29歲的厄齊爾現在已是德國隊核心，現在他有機會帶領德國，繼1962年的巴西後，成為衛冕世界盃冠軍的隊伍。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070521