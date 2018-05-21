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柯瑞心理素質夠強悍 教頭：他不只會射三分

發稿時間：2018/05/21 13:52

最新更新：2018/05/21 14:00

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zoom in 美國職籃NBA金州勇士20日擊敗休士頓火箭，在西區冠軍賽取得2比1領先，超級球星柯瑞（圖）的表現獲得總教練稱讚。（圖取自勇士隊Instagram網頁www.instagram.com/warriors/）美國職籃NBA金州勇士20日擊敗休士頓火箭，在西區冠軍賽取得2比1領先，超級球星柯瑞（圖）的表現獲得總教練稱讚。（圖取自勇士隊Instagram網頁www.instagram.com/warriors/）

（中央社奧克蘭20日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士今天126比85擊敗休士頓火箭，在西區冠軍賽取得2比1領先，超級球星柯瑞（Stephen Curry）的表現獲得總教練稱讚，「他不是光靠投三分就拿下兩屆MVP」。

柯瑞前2戰共得34分，今天一場比賽就攻下35分，其中第3節大發神威，連續7次出手全部命中，包括2記三分球，光在第3節就攻下18分。

柯瑞先前因膝蓋韌帶拉傷，錯失16場比賽，季後賽首輪掛免戰牌，身為兩屆最有價值球員（MVP）得主，今天轟下本次季後賽第一場得分突破30分的戰役。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）說，柯瑞甩開低潮，迅速恢復水準，一點都不意外，「他的強悍性格總是被人低估」。

柯爾說：「他擁有不可思議的毅力、強悍的身體與心理素質。他今天的表現我一點都不意外。他擁有令人難以置信的性格與才能，緊要關頭總是可以挺身而出。」

至於柯瑞本人對於找回得分手感，稍微鬆了一口氣，第2戰表現失常所帶來的負面批評，沒有對他產生影響。柯瑞說：「這是我想要的狀況，我每一場比賽的態度都一樣，表現好的時候不要太超過，低潮的時候也不要一蹶不振。」

火箭總教練丹東尼（Mike D'Antoni）說：「柯瑞本來就很強，遲早都會爆發。你可以用各種方式分析他，但一場比賽之後，他仍然是場上最亮眼的球員。」

雙方22日打第4戰，勇士有機會在主場把戰線拉大為3比1聽牌，挑戰連4年闖進總冠軍賽。而火箭力拚扳平戰局，丹東尼說：「下一戰我們要打得更好，我們必須忘掉這場比賽。」（譯者：林宏翰/核稿：蔡佳敏）1070521

影片來源：Golden State Warriors YouTube頻道
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