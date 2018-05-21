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亞運棒球赴韓情蒐 規劃徵召4名職棒投手

發稿時間：2018/05/21 16:13

最新更新：2018/05/21 16:13

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（中央社記者謝靜雯台北21日電）亞運中華成棒培訓隊昨天報到展開第2階段集訓，接下來將先安排與中職二軍打6場交流賽，總教練許順益表示，亞運情蒐小組已經赴韓，徵召職棒球員投手部分，希望找3名先發、1名終結者。

雅加達亞運26人培訓名單球員昨天赴國訓中心報到，第2階段集訓將先安排6場與中職二軍交流賽，5月29日、6月5日與中信兄弟交手，5月30日與6月8日與富邦悍將隊交手，6月1、6日與Lamigo桃猿隊交手。

26人培訓名單只有業餘社會隊球員，在60人大名單中有納入旅外球員與中職列管球員，以及雖不在列管名單中，但透過球團或經紀公司表達參賽意願的球員。中華成棒隊總教練許順益表示，目前希望至少找7名職棒球員補強戰力，包括4名投手，捕手、內、外野手各1名。

許順益透露，4名規劃欲補強的投手戰力，主要希望3名先發投手，另外需要1名終結者。他說，業餘社會隊投手速度約落在140公里左右，要面對日韓球隊需要具有更好速度條件的投手，也是評估職棒球員的考量點。

棒協陸續徵詢旅韓、日和美職球員，許順益表示，有傷在身球員不會考慮，美國職棒小聯盟3A等級以上的球員徵召有難度，但還是看球員意願和球團最後決定。

韓國這次亞運欲挑戰3連霸，中華棒協已經派出情蒐小組赴韓國；許順益也提到，如果確定美國旅外球員徵召名單，也會考慮派人直接赴美國就近觀察。（編輯：黃瑞弘）1070521

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