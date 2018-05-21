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俄羅斯世界盃比賽用球 加入科技新元素

發稿時間：2018/05/21 16:22

最新更新：2018/05/21 16:41

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影片來源：adidas Football YouTube頻道

（中央社台北21日綜合報導）今年世界盃足球賽的比賽用球「電視之星18」，融合了復古造型，卻也內含科技元素，這顆球體內破天荒植入NFC晶片，讓使用者透過智慧型裝置連結，得到各式各樣的資訊。

2018俄羅斯世界盃足球賽，即於6月14日登場，身為指定贊助商的adidas早早公布今年比賽用球，這顆名為「電視之星18」（Telstar 18）的新球，外型宛如1970年墨西哥世界盃比賽用球「電視之星」的翻版。

1970年「電視之星」的問世，奠定了後代對於足球樣貌的刻板印象，另一方面也是adidas首次成為世界盃的主要贊助商，更值得一提的是，那屆世界盃被後世譽為史上最經典，「電視之星18」也有向傳奇致敬的意味。

這次「電視之星18」內含的NFC晶片，主要功能就是讓使用者透過連結後，得到一些最新的商品訊息，此外也有一些線上競賽模式，玩家透過上傳數據後能和全球各地的足球愛好者一較高下。

阿根廷國家隊明星球員梅西（Lionel Messi），是少數最初期就參與新球測試的球員，對於今年世界盃比賽用球他給予高度評價，他說：「我運氣非常好，有機會能比其他人更早一點去試用它，對於它的一切我都非常喜歡，不論是造型、設計還是顏色，所有的一切我都非常喜歡。」（編輯：李錫璋）1070521

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