玉山盃23日開打球探關注 新北拚連霸

107年玉山盃全國青棒錦標賽23日起正式開打，來自全台多個縣市的青棒精英將力拚成為亞洲青棒錦標賽中華代表隊一員，爭取榮耀。中央社記者謝靜雯攝 107年5月21日

（中央社記者謝靜雯台北21日電）107年玉山盃全國青棒錦標賽23日開打，這次比賽為亞洲青棒錦標賽的國內選拔賽，新北市隊欲挑戰4連霸。玉山盃除是球員爭取當國手的機會，也是欲投入中職選秀的應屆畢業生重要表現舞台。



由於世界少棒聯盟（LLB）取消青棒等級比賽，今年中華隊重返小馬青棒賽，而小馬青棒中華代表權已由桃園市隊拿下，玉山盃青棒賽是亞洲青棒錦標賽國內選拔賽，成為今年青棒球員欲爭取當國手的最後機會。



玉山盃23日開打，冠軍將於6月2日出爐。新北市隊在前3屆稱霸，今年挑戰4連霸，新北市隊先前在小馬青棒國內選拔賽4強止步，玉山盃補進高一投打戰力，實力不容小覷。教練田家銘表示，球隊投打戰力平均，陣中也有不少投打二刀好手，調度上更靈活。



桃園市陣中兩名高一強投李晨薰、陳柏毓是各隊鎖定的焦點，高雄市隊則由張景淯、林逸達、范柏絜領軍，兩隊也被評估是爭冠熱門。



新北市隊高三投手李承風表示，目前還沒有確定畢業後會不會投入中職選秀，玉山盃的表現會是評估的重要依據。他也提到這是高三最後一個大型盃賽，希望把握機會表現，替球隊爭取好成績，也希望讓職棒球隊看到自己的表現。



中華職棒年度選秀會將於7月2日舉行，這次玉山盃有許多高中好手，預估將吸引不少國內外球探關注，也是欲投入今年中職選秀的高中應屆畢業生重要的表現舞台。（編輯：吳佳穎/黃瑞弘）1070521