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中華男籃集訓 楊敬敏：加入就是要贏球

發稿時間：2018/05/21 20:12

最新更新：2018/05/21 21:03

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中華男籃備戰世界盃男籃亞洲區資格賽第一輪第3階段賽事，21日開訓，旅外好手包括陳盈駿（左起）、劉錚、胡瓏貿、曾文鼎、楊敬敏及周儀翔共6人，全部出席完成報到。中央社記者龍柏安攝 107年5月21日中華男籃備戰世界盃男籃亞洲區資格賽第一輪第3階段賽事，21日開訓，旅外好手包括陳盈駿（左起）、劉錚、胡瓏貿、曾文鼎、楊敬敏及周儀翔共6人，全部出席完成報到。中央社記者龍柏安攝 107年5月21日

（中央社記者龍柏安台北21日電）旅外籃球好手「阿美族戰士」楊敬敏投入世界盃男籃亞洲區資格賽第1輪第3階段集訓，這也是他首度參與世界盃資格賽，他受訪時說：「加入就是想贏球」。

效力中國職業籃球（CBA）北京翱龍的楊敬敏，今年在CBA打出生涯年，不僅場均14.9分是旅外6季以來最高，整體命中率也達56.9%，3分球命中率也有33.5%的高水準。

在CBA早就打出口碑，回到中華隊也算是老大哥，楊敬敏仍顯得謙虛。他強調，籃球是一項團隊運動，「不可能讓大家來配合你，你要做的是融入這個團隊。」因此他認為接下來集訓的重點，將是與國內年輕球員的磨合，用自己的能力來幫助球隊，並讓年輕球員成長。

中華隊將在6月29日與7月2日，先後在台北和平籃球館迎戰菲律賓與日本。楊敬敏坦言，這兩場比賽非常重要，加上台灣難得有機會主辦重要的國際賽，有機會參賽，讓他非常興奮和開心，「就像我們在CBA打主場，感覺會很熟悉，只是這次在我們自己的家，到時候現場的氛圍會很不一樣。」

楊敬敏也說，由於球隊的組成，是來自不同體系的球隊，因此場上溝通非常重要，他開玩笑地說：「反正我們在場上講中文，對手也聽不懂，這也算是另類的主場優勢。」（編輯：黃瑞弘）1070521

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