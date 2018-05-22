光芒玩投手假先發 天使球員不認同

（中央社記者曹宇帆洛杉磯21日專電）美國職棒大聯盟MLB坦帕灣光芒隊與洛杉磯天使隊4連戰，最後兩場光芒都由職司後援的投手羅莫先發1局及1.1局退場，天使球員柯札特質疑調度詭異，並說這簡直跟春訓沒兩樣。



光芒總教練凱許（Kevin Cash）出奇兵，調派羅莫（Sergio Romo）扛假先發兩場都沒有失分，並且三振天使打者共計6人次。



吞K的天使打者，當中不乏如強棒楚勞特（Mike Trout）、厄普頓（Justin Upton）與柯札特（Zack Cozart）。



評價凱許的假先發奇兵策略，根據大聯盟官網報導，柯札特頗不以為然，並說這太詭異了。



柯札特表示，他不希望棒球朝著猶如春訓的方向發展，也就是投手投個1或2局然後就換人，並指出「就我個人而言，我不認為如此有利於棒球」。



他指出，這太不尋常了，打者無法得知在前幾個打數所面對的是誰。通常比賽應有個先發投手，大概打者會與先發投手遭遇3個打數。



柯札特說，比賽朝向春訓化，將徹底改變棒球比賽型態，這根本就是春訓，並說這是他認為最貼切可解釋這個現象的描述，真希望棒球別走到那個方向。



不過羅莫受訪時指出，這樣的做法或許超乎常理，但他能參與其中覺得很有趣，對於棒球比賽特別是策略運用這方面而言，則是非常酷的。



凱許則說，這是介於傳統輪值先發的投手調度方法，賦予球隊的策略運用更多彈性，當然這樣的策略運用還是有很多方面值得思考。（編輯：屈享平）1070522