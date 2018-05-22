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馬刺解散全女子啦啦隊 改推男女混合特技團

發稿時間：2018/05/22 11:46

最新更新：2018/05/22 12:28

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美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺證實，將解散成軍20多年的女子啦啦隊，未來會推出男女混合啦啦隊。（圖取自聖安東尼奧馬刺臉書 www.facebook.com/Spurs）美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺證實，將解散成軍20多年的女子啦啦隊，未來會推出男女混合啦啦隊。（圖取自聖安東尼奧馬刺臉書 www.facebook.com/Spurs）

（中央社洛杉磯21日綜合外電報導）美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺證實，將解散成軍20多年的女子啦啦隊，之後推出一支更適合「闔家觀賞」的男女混合啦啦隊。

法新社報導，馬刺正在籌組35人「暖場團隊」，呈現雜耍、舞蹈、特技、翻筋斗等才藝。新團隊將在今年選角與命名，取代原有的Silver Dancers啦啦隊。

馬刺這項決定上週已在社群媒體間流傳，ESPN聖安東尼奧電台主持人曼尼斯（Jason Mannix）在推特上說，「再也看不到女舞者了」，因為「球迷沒興趣」。

「#我也是」運動延燒之際，美國職業運動女子啦啦隊與舞者受到更嚴格的檢視。

職業美式足球NFL華盛頓紅人、奧克蘭突擊者、辛辛那提孟加拉虎等啦啦隊都傳出爭議或訴訟，不少離隊的啦啦隊員提出性騷擾、性別歧視與薪資不平等的控訴。

在1991年一手創立馬刺啦啦隊的瓊絲（Rosalyn Jones）對球隊的決定感到不滿，駁斥「女子啦啦隊不適合闔家觀賞」的說法。

瓊絲接受「華盛頓郵報」訪問時說：「這個市場非常保守，球隊總是很重視女孩的外貌等等。」

瓊絲表示：「但我要說，我從來沒有聽過或看過任何不尊重的舉動。女孩們都是非常專業的女性，她們知道規矩，她們深知自己是馬刺的親善大使。她們在營隊、課程與宣傳活動等社區活動上貢獻良多。」

球迷似乎不完全支持球隊的決定，由於Silver Dancers啦啦隊服的特色為皮褲，有人在網路上發起#bringbackthechaps（#皮褲重新上陣）活動，要求保留女子啦啦隊。

一名前啦啦隊員伏格爾（Michelle Vogel）在推特與臉書上反對「球迷沒興趣」這樣的說法，質疑球隊是窮於應付「#我也是」運動。

她說，「球迷沒興趣」真正的意思是「我們不想處理它」。（譯者：林宏翰/核稿：陳昱婷）1070522

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