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詹皇狂轟44分媲美艾佛森 騎士扳平塞爾蒂克

發稿時間：2018/05/22 13:15

最新更新：2018/05/22 13:33

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zoom in 美國職籃NBA克里夫蘭騎士21日在主場擊敗波士頓塞爾蒂克，東區冠軍賽戰成2比2平手。（圖取自克里夫蘭騎士臉書 www.facebook.com/Cavs）美國職籃NBA克里夫蘭騎士21日在主場擊敗波士頓塞爾蒂克，東區冠軍賽戰成2比2平手。（圖取自克里夫蘭騎士臉書 www.facebook.com/Cavs）

（中央社克里夫蘭21日綜合外電報導）美國職籃NBA克里夫蘭騎士今天在主場111比102擊敗波士頓塞爾蒂克，東區冠軍賽戰成2比2平手。騎士「小皇帝」詹姆斯單場轟下44分。

法新社報導，詹姆斯（LeBron James）全場28投17中，外加5籃板、3助攻，今年季後賽第6場得分突破40大關，追平艾佛森（Allen Iverson）在2001年保持的紀錄。

詹姆斯以33歲的年紀完成得分壯舉，他說：「我花了很多功夫在上面，我試著好好運用上帝給我的某些能力，妥善照顧身體，在適當的位置上發揮最佳表現。」

7戰4勝制的東區冠軍賽第5戰23日移師波士頓，塞爾蒂克今年季後賽在主場維持不敗；第6戰25日回到克里夫蘭，騎士目前在主場7連勝。

談到下一場在波士頓的硬仗，詹姆斯說：「如果你不是穿綠色，在那裡是得不到關愛的。他們在主場打起來超有自信，如果我們能像第3戰、第4戰這樣打，我覺得我們會有機會。」

詹姆斯上半場11投8中，攻下22分，加上板凳出發的柯佛（Kyle Korver）半場貢獻14分，使得騎士在中場取得68比53領先。

塞爾蒂克第2節一度落後19分，第3節結束把差距拉近到76比89落後，但最後仍無法挽回局面。

騎士除了詹姆斯大爆發之外，柯佛14分都在上半場得手；湯普森（Tristan Thompson）貢獻13分、12籃板；希爾（George Hill）繳13分、洛夫（Kevin Love）9分、11籃板。

騎士今天團隊命中率50.6%比下塞爾蒂克的41.2%，團隊籃板球同樣也是騎士占優勢，47比37。（譯者：林宏翰/核稿：盧映孜）1070522

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