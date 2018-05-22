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世界盃陣容捨悍將 比利時球迷傻眼

發稿時間：2018/05/22 14:47

最新更新：2018/05/22 14:47

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（中央社布魯塞爾21日綜合外電報導）比利時隊教練馬蒂內茲今天公布世界盃足球賽的28人初選名單，但擅於創造機會的中場球星奈格蘭（Radja Nainggolan）竟遭割愛；上萬比利時球迷連署盼馬蒂內茲能改變心意。

奈格蘭本月在義甲羅馬對英超利物浦的歐冠4強賽第2回合，幫羅馬隊踢進2球。他未能入選世界盃28人名單今天成為最大意外；進軍世足賽的最終正式名單還會由28人減為23人。

比利時在世足會內賽預賽被分在G組，同組另有英格蘭、巴拿馬與突尼西亞。

30歲的重量級球星奈格蘭已30次代表國家隊出賽，廣受球迷歡迎，但他與教練馬蒂內茲（Roberto Martinez）的關係卻不睦。

奈格蘭隨後宣布告別國家隊生涯。他在Instagram寫道：「不幸與非常不情願地，我的國家隊生涯就此告終。我總是竭盡所能代表國家出賽，但做自己卻會惹惱別人。今天起我會做比利時的頭號粉絲。」

馬蒂內茲則解釋：「這是個傷心與困難的決定，他是位非常優秀的球員，還獲選為羅馬隊的最佳球員，但我純粹基於戰術原因做此決定；我已訂下一套可行的球隊具體打法，我無法叫奈格蘭去當次要角色。」

馬蒂內茲選了21歲的蒂利曼斯（Youri Tielemans）打奈格蘭的位置。蒂利曼斯本季在法甲摩納哥隊表現平平。

在馬蒂內茲宣布28人名單後幾個小時，就已有超過1.6萬的比利時球迷連署，要求徵召奈格蘭。

馬蒂內茲的28人名單裡，英超曼城後衛孔帕尼（Vincent Kompany）、曼聯中場費萊尼（Marouane Fellaini）、切爾西前鋒哈札德（Eden Hazard）、曼聯前鋒盧卡庫（Romelu Lukaku）、切爾西門將庫特華（Thibaut Courtois）等國家隊常客仍在陣中。（譯者：陳亦偉/核稿：蔡佳敏）1070522

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