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洋基單場5轟勝 田中將大勝投超越松坂大輔

發稿時間：2018/05/22 14:49

最新更新：2018/05/22 15:13

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田中將大22日先發用76球投5局，總計被敲3支安打，包括2發全壘打，投出3次三振，失掉4分皆為責失分，隊友火力支援，拿下個人本季第5勝。（共同社提供）田中將大22日先發用76球投5局，總計被敲3支安打，包括2發全壘打，投出3次三振，失掉4分皆為責失分，隊友火力支援，拿下個人本季第5勝。（共同社提供）

（中央社記者謝靜雯台北22日綜合報導）美職洋基隊超級新秀托瑞斯，今天與遊騎兵隊交手，單場雙響砲，成為洋基隊史第2年輕敲出單場雙響砲的球員，洋基隊單場5轟以10比5拿勝，田中將大收下本季第5勝。

田中將大今天先發用76球投5局，總計被敲3支安打，包括2發全壘打，投出3次三振，失掉4分皆為責失分，隊友火力支援，拿下個人本季第5勝，也是大聯盟生涯第57勝，超越日籍投手松坂大輔的56勝紀錄，與達比修有並列大聯盟日籍投手勝投排名第4。

洋基隊今天比賽全壘打火力驚人，21歲超級新秀托瑞斯（Gleyber Torres）2局開轟，沃克（Neil Walker）4局敲出陽春砲，賈吉（Aaron Judge）5局敲出團隊單場第3轟，托瑞斯6局敲出個人單場第2轟，9局希克斯（Aaron Hicks）再補上全壘打。

托瑞斯以21歲又159天，成為洋基隊史第2年輕敲出單場雙響砲的球員，隊史最年輕單場雙響砲擊球員為曼托（Mickey Mantle）20歲又296天達成；洋基隊拿下今天比賽勝利，目前戰績31勝13敗，暫居美聯首位。（編輯：張芷瑄）1070522

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