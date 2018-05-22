NIKE訓練營助成長 旅美籃球好手盼打出佳績

（中央社記者李晉緯新北22日電）台灣旅美籃球好手吳永盛、高國豪、林庭謙等人受邀參加NIKE訓練營，三人今天檢視自己過去一年來的進步，並期盼未來一年能在美國打出更好的成績。



2018 NIKE SKILLS ACADEMY訓練營今天持續在新北市泰山體育館進行，美國職籃（NBA）洛杉磯快艇隊的球員發展總監塞維恩斯（Dave Severns）與松山高中教練黃萬隆等人，一起指導吳永盛、高國豪、林庭謙等旅美球員在內的選手。



談到這次的訓練營，吳永盛認為，這次訓練營中的節奏比較快，比較多注重速度的訓練，不像他在美國時，都是接觸比較注重個人技巧、身體對抗的打法。



林庭謙也認為，國外的球風講求個人技術，比較著重身體上的碰撞、對抗，這次回台灣參加訓練營，學到比國外細膩的系統，也練習到更多的擋拆戰術、小組配合。



至於接下來的展望，吳永盛提到，去年膝蓋開刀復原後，目前身體都沒有大礙，狀況也維持得很好，今年重回先發位置，希望接下來能夠繼續穩住先發的地位，也盼自己能做好出手選擇，讓數據能更漂亮。



林庭謙認為，過去他在投籃姿勢、命中率的表現都不好，經過一年來不斷加強，現在投籃的穩定性進步不少，這次訓練營中又和很多已經有大專籃球聯賽（UBA）經驗的學長交手，「能在訓練營和他們對抗，學習他們的技術、經驗是很好的經歷」。



高國豪表示，出去這一年學的東西蠻多的，尤其語言的部分，讓他對自己的信心增長不少，美國的風格跟台灣不太一樣，「我也學著適應我在場上的定位，包括控球後衛、得分後衛兩個位置，都會努力去揣摩該有的表現。」



高國豪並說，這次參加訓練營，教練提醒他要有「控衛的思考」，他會試著不要一上場就自己帶球亂衝，而是要指揮、配合隊友，接下來希望在速度、協調性上持續進步，在明年能夠站上美國大學男籃NCAA一級的舞台。（編輯：管中維）1070522