王維中24日先發將直播 博斯取得韓職轉播權

旅韓NC恐龍隊投手王維中表現亮眼，博斯運動頻道宣布取得2018年韓國職棒所有賽事獨家轉播權，每月將轉播至少20場比賽，王維中預計24日對LG雙子隊先發，台灣球迷可透過直播看到。（博斯運動頻道提供）中央社記者謝靜雯傳真 107年5月22日

（中央社記者謝靜雯台北22日綜合報導）旅韓NC恐龍隊投手王維中表現亮眼，博斯運動頻道今天指出，已取得今年韓國職棒所有賽事獨家轉播權，每月至少轉播20場，王維中預計24日對LG雙子隊先發就可透過直播看到。



博斯運動頻道宣布取得韓國職棒台灣獨家轉播權，未來可以透過有線電視系統、MOD以及手機Fain TV歡樂看，觀看韓職比賽，博斯每月將轉播至少20場比賽，季後賽也會場場直播。



博斯運動頻道總經理黃敬庭表示，今年王維中隻身前往韓職打拼，為了提供國內球迷更完整的賽事轉播與訊息，博斯取得轉播權，成為台灣首度提供完整韓職賽事直播的頻道，透過有線系統、MOD、手機平台，讓所有台灣棒球迷們都能欣賞到高水準比賽。



王維中目前在韓職出賽8場，投出6場優質先發，戰績4勝1敗，防禦率2.16，預計下一場先發為24日客場出戰LG雙子隊，挑戰本季第5勝、博斯將會直播，至於王維中本季前8場先發出賽，博斯也會陸續完整重播。（編輯：吳協昌）1070522