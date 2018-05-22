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世界盃23人名單 義甲金靴成阿根廷遺珠

發稿時間：2018/05/22 20:34

最新更新：2018/05/22 20:34

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（中央社記者李晉緯台北22日電）阿根廷總教練桑帕歐里（Jorge Sampaoli）今天公布帶進俄羅斯世界盃的23人名單，令人跌破眼鏡的是，並列義甲金靴獎的伊卡爾迪（Mauro Icardi）未入選，成為這份名單一大遺珠。

義大利甲級足球聯賽國際米蘭的隊長伊卡爾迪，本季在歐洲5大聯賽之一的義甲踢進29球並列進球王，在剛公布的歐洲金靴獎中，也以此獲得58分排在並列第4，但他卻無緣隨阿根廷，參加在6月14日開踢的俄羅斯世界盃。

桑帕歐里接受體育電視頻道ESPN訪問時說：「很不幸的，我們只能選擇4名攻擊前鋒，因此許多重要的球員，如裴洛蒂（Diego Perotti）、伊卡爾迪、馬丁尼茲（Lautaro Martinez）等人，都因此無法入選。」

桑帕歐里表示，他十分感激幫助阿根廷踢進世界盃的所有選手，「但這23人名單中的球員，是最接近我們目前所需的」。

伊卡爾迪所以成為遺珠，關鍵因素之一，是桑帕歐里徵召了伊瓜因（Gonzalo Higuain），伊瓜因入隊後，讓功能相近的伊卡爾迪遭到割愛。

除此之外，同樣以進攻著名的阿奎洛（Sergio Aguero）即便上個月動了膝蓋的微創手術，仍被選入阿根廷23人名單，而本季在義甲攻入22球的迪巴拉（Paulo Dybala）入選，也對伊卡爾迪產生排擠效應。（編輯：黃于）1070522

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