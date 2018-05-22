湯姆斯盃羽賽 中華勝香港晉8強

（中央社記者劉得倉曼谷22日專電）在泰國曼谷舉行的湯優盃羽球賽，在男子團體的湯姆斯盃中華隊第二戰對上香港，以4比1獲勝，分組預賽2連勝，提前晉級8強。



今天比賽由中華男單周天成率先對上香港隊好手伍家朗，伍家朗以21比15先下一城；第2局周天成一度取得領先，可惜之後遭到對手逆轉，以23比25輸掉首點。



周天成落敗後向中央社記者表示，有點緊張，好幾個球沒有掌握好。



接著中華隊雙打好手李哲輝/李洋上場，立即還以顏色，以21比14、21比17，直落二輕鬆獲勝。



第三點由男單王子維上埸，以21比13、21比15輕鬆拿下對手，他賽後表示，自己有發揮實力及洞悉對方的球路及打法。



第四點的中華隊雙打盧敬堯/楊博涵組合，以21比19、17比21、21比18，驚險獲勝。



最後一點由男單許仁豪出戰，以21比17、21比14直落二，取下末點。



終場中華隊以4比1勝香港，分組預賽2連勝，提前晉8強。中華隊明天上午將對上同是2連勝的日本隊。



這一場比賽分成男子團體的「湯姆斯盃」和女子團體的「優霸盃」兩大賽事，中華隊男子在湯姆斯盃被分到C組與日本、德國和香港同組，至於優霸盃，中華隊女子則在B組與泰國、德國和香港同組。（編輯：高照芬/吳協昌）1070522