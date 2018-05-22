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馬丁尼茲優質先發獅勝兄弟 與桃猿勝差剩0.5

發稿時間：2018/05/22 22:42

最新更新：2018/05/22 22:42

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（中央社記者謝靜雯台北22日綜合報導）中職統一獅隊延續搶勝氣勢，先發投手馬丁尼茲6局優質先發，高國慶單場2安、陳傑憲本季第4轟出爐，以4比1擊敗中信兄弟，拿下近期4連勝，與戰績首位Lamigo桃猿勝差拉近到0.5場。

獅隊先發投手馬丁尼茲今天投6局被敲3支安打，僅在2局被彭政閔敲出陽春砲掉分，投出4次三振，拿下個人本季第3勝，馬丁尼茲獲頒單場最有價值球員（MVP）；馬丁尼茲賽後受訪表示，很開心可以拿下本季第3勝，「這代表球隊又多了一勝，謝謝球迷每次比賽都到場為我們加油」。

獅隊首局靠著保送、失誤、陳鏞基安打先馳得點，郭阜林獲得保送，高國慶安打送回第2分，2局陳傑憲敲出個人本季第4轟，替球隊取得3比0領先；兄弟2局靠著彭政閔陽春砲追回1分。

獅隊5局再起攻勢，靠著蘇智傑安打、盜上二壘，高國慶敲出深遠二壘打，替球隊多添1分保險分；高國慶今天比賽單場4打數敲出2支安打、貢獻2分打點，表現不錯。

獅隊目前戰績排名中職第2，今天比賽拿勝，賽後與聯盟戰績首位桃猿隊勝差拉近到0.5場，獅隊明天沒有比賽，桃猿隊明天將與富邦悍將隊交手，若桃猿隊明天比賽輸球，則獅隊戰績將追上桃猿、並列聯盟首位。（編輯：劉政權）1070522

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