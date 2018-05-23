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優霸盃羽球賽 戴資穎領軍輕取德國晉8強

發稿時間：2018/05/23 00:45

最新更新：2018/05/23 00:45

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（中央社記者劉得倉曼谷22日專電）在泰國曼谷舉行的湯優盃羽球賽，在女子團體的優霸盃中華隊第二戰對上德國，戴資穎率先直落二獲勝，帶動中華隊氣勢連拿4點，以5比0大勝德國，分組預賽2連勝，提前晉級8強。

今天比賽由女單世界球后戴資穎率先上場，小戴輕鬆以21比15先下一城；第2局再以21比12取勝，36分鐘就率先拿下首點。德國選手疲於應付小戴的網前小球和後場吊球還擦破膝蓋皮見血，讓醫護人員到場邊治療。

戴資穎在賽後向中央社記者表示，兩場比賽下來，覺得自己打得沒有很好，還可以好好再發揮一下，至於明天的比賽，就先把今天的比賽完成，不去想明天對泰國隊的事。

接著雙打陳曉歡/許雅晴上場，持續發動攻勢，再度以21比15、21比12，僅31分鐘就直落二輕鬆獲勝，取得第二點。總教練張政雄表示，她們是首度搭檔，但兩人默契不錯。

第三點由女單好手白馭珀登場，以21比12、21比10，打得德國選手毫無招架之力，順利拿下第三點，也篤定讓中華女子團體晉級8強。

接著是中華女雙郭浴雯/林婉清的組合，以21比17、21比17，再度直落二的成績輕鬆獲勝。

最後一點由女單林盈君出戰，雖然以20比22輸掉首局，不過隨後以21比12和23比21連拿兩局，取下末點。

終場中華隊就以5比0勝德國，分組預賽2連勝，提前晉級8強。中華隊明天晚間將對上同是2連勝的泰國隊。

湯優盃羽球比賽分成男子團體的「湯姆斯盃」和女子團體的「優霸盃」兩大賽事，中華隊男子在湯姆斯盃被分到C組與日本、德國和香港同組，至於優霸盃，中華隊女子則在B組與泰國、德國和香港同組。（編輯：林治平）1070523

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