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美國足球女將夏登入選名人堂 肖像失真惹議

發稿時間：2018/05/23 09:38

最新更新：2018/05/23 09:38

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（中央社記者顏伶如波特蘭22日專電）雙料奧運女子足球金牌、國際足協女子世界盃兩屆冠軍的美國名將夏登，風光入選舊金山灣區運動名人堂，但獎牌肖像曝光後，卻引發輿論爭議。

不少粉絲指出，肖像不像夏登，根本是卡特總統。

49歲的夏登（Brandi Chastain），21日入選舊金山灣區運動名人堂（Bay Area Sports Hall of Fame），接受表揚的同時，眾多她的球迷卻為獎牌上的肖像看起來絲毫不像本尊，為夏登抱屈。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）體育專欄作家基良（Ann Killion）21日在推特發文寫道：「夏登是我所報導過最美麗的運動員之一。為什麼她的肖像會變成如此模樣，讓人不禁為舊金山灣區運動名人堂感到尷尬。」

在雅虎新聞（Yahoo News）留言版，不少網友寫道肖像並不像夏登，根本就是卡特總統。也有網友寫道，其實肖像裡的人物是男星蓋瑞布塞（Gary Busey）。

夏登曾代表美國隊兩度拿下奧運女子足球金牌，也曾兩度獲得國際足協女子世界盃（FIFA Women's World Cup）冠軍。

1991年，在女子世界盃決賽上，夏登攻進致勝的關鍵一球後，激動到脫下球衫、大聲吶喊的場景，讓眾多球迷印象深刻。

根據媒體報導，舊金山灣區運動名人堂已經同意重新製作夏登的獎牌肖像。（編輯：陳俊碩）1070523

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