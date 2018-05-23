大谷翔平靠保送上壘 天使客場敗給藍鳥

（中央社記者曹宇帆洛杉磯22日專電）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊，今天在客場對壘多倫多藍鳥隊，天使日籍二刀流球星大谷翔平先發指定打擊第5棒，4次上場打擊無安打，僅靠保送上壘，藍鳥5比3取勝。



雖然大谷翔平的打擊熄火，不過賽前的打擊練習大谷翔平又再度展現驚人的臂力，奮力一揮球往上飛向最高一層的看台，大聯盟官網報導形容這是「射月全壘打」（moonshot）。



先前天使客場對戰科羅拉多洛磯隊的賽前練習，大谷翔平也曾擊出球上3樓看台的全壘打，上周天使在安那罕主場迎戰坦帕灣光芒隊，賽前練習時大谷翔平揮棒球擊中距離本壘板513英尺（約156公尺），座落於右外野看台、高49英尺的計分板。



至於藍鳥與天使3連戰首場，首局下藍鳥就攻下5分奠定勝基，天使雖然4局上與8局上都有分數進帳，但最後仍不敵藍鳥。



大谷翔平這場比賽2局上首次上場打擊，等到四壞保送，隨後輪由西蒙斯（Andrelton Simmons）打擊，擊出雙殺打，大谷翔平未能回本壘替球隊添分數。



第4局和第7局的打擊，大谷翔平分別擊出內野滾地及被三振，9局上天使2人出局，輪由大谷翔平第4次上場打擊，則擊出內野飛球被接殺。



總計他4次上場打擊，沒有擊出安打，僅靠著保送上壘，打擊率降至3成10。（編輯：陳惠珍）1070523