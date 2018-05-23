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江少慶本季第4勝入袋 林子偉近19打數無安打

發稿時間：2018/05/23 11:10

最新更新：2018/05/23 11:10

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（中央社記者謝靜雯台北23日綜合報導）旅美印地安人隊小聯盟2A投手江少慶，今天對洋基隊先發6.2局好投，率隊以4比3拿下勝利，也收下個人本季第4勝；紅襪隊3A野手林子偉，近期打擊陷低潮，近19打數無安打。

小聯盟2A印地安人隊與洋基隊今天打雙重賽，江少慶首場比賽扛先發，前2局雖然都有被敲出安打，但穩守沒失分，3到5局都讓對手3上3下，6局接連被敲2支二壘安打、滾地球、野手選擇失掉2分，1人出局後再被敲安打，接著連飆2K，化解再掉分危機。

江少慶7局續投，1人出局後被阿爾瓦雷茲（Mandy Alvarez）敲出陽春砲，接著再被敲出安打、暴投讓打者上到得點圈，2人出局後退場，後援投手尤班克（Luke Eubank）接替投球，替球隊守住勝利。

印地安人隊今天比賽首局靠著接連安打先拿1分，洋基隊6局攻下2分、超前比數，下半局印地安人隊再起攻勢，靠著接連安打、保送，單局攻下3分、奠定勝基，洋基隊7局上半追回1分，但追分不及，印地安人隊拿下勝利。

江少慶今天比賽總計用93球投6.2局，被敲7支安打包括一發全壘打，投出6次三振，失掉3分責失分，拿下個人本季第4勝，賽後防禦率3.25。

旅美紅襪隊3A野手林子偉，近期打擊狀況陷低潮，今天比賽單場3打數沒有安打，吞下一次三振，選到一次保送，近6場比賽沒有安打，近19個打數沒有安打。（編輯：張芷瑄）1070523

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