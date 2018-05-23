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火箭防守奏效逆轉勝 西區冠軍賽扳平勇士

發稿時間：2018/05/23 12:30

最新更新：2018/05/23 12:30

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（中央社記者李晉緯台北23日電）在NBA以進攻見長的火箭隊，今天靠防守獲得勝利契機，在讓勇士末節只拿12分的情況下，終場以95比92逆轉取勝，在西區冠軍賽以2比2扳平戰局。

美國職籃（NBA）西區冠軍賽第4戰今天在勇士主場進行，這場比賽之前，金州勇士隊在系列賽以2勝1負領先休士頓火箭隊。

今天比賽開打後，勇士打出12比0開局，比賽進行近6分鐘，火箭才在哈登（James Harden）利用對手失誤的快攻上籃拿下分數，首節火箭以19比28落後勇士。

次節雙方一陣拉鋸後，火箭靠堅強防守壓制勇士火力，哈登和保羅（Chris Paul）則聯手在單節攻下29分，率隊打出34比18攻勢，在上半場打完後，火箭反以53比46領先勇士7分。

下半場比賽開打，勇士打出單節34比17的猛攻，讓火箭以70比80兩位數的落後進到末節。

但末節火箭防守再度加壓，讓勇士始終沒有輕鬆的出手機會，連最後0.5秒的最後一擊機會，柯瑞（Stephen Curry）都在火箭黏人的防守下只能勉強出手，在他的出手落空後，火箭靠把勇士的單節得分壓低到只有12分的情況下，以末節25比12攻勢逆轉戰情，最終以95比92逆轉獲勝。

火箭今天贏球，在7戰4勝制的系列賽，扳成2比2平手，下一戰兩隊將到火箭主場交手，火箭今天客場獲勝，也讓勇士聯盟最長的季後賽主場跨季連勝紀錄停在16場。

火箭今天3人得分破十，哈登攻下全場最高30分，保羅、高登（Eric Gordon）分別拿下27分、14分；勇士4人得分達兩位數，其中以柯瑞的28分最高，杜蘭特（Kevin Durant）有27分、12籃板的表現，葛林（Draymond Green）則有11分、13籃板、8助攻演出。

賽後火箭主控保羅表示，末節球隊處於兩位數落後，當時隊友間都彼此鼓勵「我們必須打回來」，也互相提醒在客場比賽，必須打得更為堅決，並先靠防守穩住局勢。

針對今天拿下的勝利，保羅說：「這是屬於整個團隊的勝利，包括亞瑞薩（Trevor Ariza）的防守、哈登一路的好表現、高登關鍵時刻的進球都是贏球不可或缺的要素。」

保羅提到，他曾打過系列賽處於1勝3負劣勢的比賽，他知道那將是非常不好打的狀況，所以能以2勝2負的戰績回到主場是一大喜訊，「接下來我們仍須持續贏球」。（編輯：管中維）1070523

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