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岳政華5.1局飆11Ｋ 新北市玉山盃搶首勝

發稿時間：2018/05/23 15:23

最新更新：2018/05/23 15:37

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107年玉山盃全國青棒錦標賽23日正式開打，衛冕軍新北市隊（圖）首戰與屏東縣隊交手，成功搶下首勝。圖為新北市隊教練向球員們喊話。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真　107年5月23日107年玉山盃全國青棒錦標賽23日正式開打，衛冕軍新北市隊（圖）首戰與屏東縣隊交手，成功搶下首勝。圖為新北市隊教練向球員們喊話。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真　107年5月23日

（中央社記者謝靜雯台北23日綜合報導）107年玉山盃全國青棒錦標賽今天開打，衛冕軍新北市隊首戰與屏東縣隊交手，岳政華中繼5.1局飆11K、表現亮眼，加上打線有效搶分，終場以9比2拿下首勝。

玉山盃青棒賽為2018年亞洲青棒錦標賽國內選拔賽，新北市隊前3年都拿下冠軍，今年要挑戰4連霸；今天首場比賽新北市隊與屏東縣隊碰頭，由李承風先發，李承風首局有狀況，1人出局後先被敲出安打，接連投出保送、觸身球保送，再被敲出安打失掉2分。

李承風首局沒有投完，2人出局、壘上有人時提前退場，由岳政華接手中繼，三振抓到首局第3個出局數，沒再讓屏東縣有機會拿分；岳政華接手中繼表現亮眼，總計用71球投5.1局，僅被敲出1支安打，飆出11次三振、無失分，王彥程後援投1局、無失分，替球隊守住勝利。

屏東縣隊首局上半拿下2分，新北市隊下半局反攻，2人出局後靠著接連保送、陳思仲、邱志恆都敲出長打，單局攻下3分，以3比2超前比數，3局再添1分，5、6局兩局也有得分攻勢，5局靠著安打、保送、高飛犧牲打拿下2分，6局再靠著安打、保送、高飛犧牲打、失誤單局再添3分、奠定勝基。（編輯：張芷瑄）1070523

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