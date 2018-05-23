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ESPN百大體育名人 C羅連3年稱霸

發稿時間：2018/05/23 15:25

最新更新：2018/05/23 16:14

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zoom in 體育電視頻道ESPN公布2018年百大體育名人，葡萄牙足球明星「C羅」羅納度（圖）連續3年位居龍頭。（圖取自C羅臉書www.facebook.com/pg/Cristiano）體育電視頻道ESPN公布2018年百大體育名人，葡萄牙足球明星「C羅」羅納度（圖）連續3年位居龍頭。（圖取自C羅臉書www.facebook.com/pg/Cristiano）

（中央社記者李晉緯台北23日電）體育電視頻道ESPN今天公布2018年百大體育名人，前5名有3人是足球選手，其中葡萄牙足球明星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）連續3年位居龍頭。

根據ESPN公布的2018年百大體育名人排行榜，足球選手的排名最為耀眼，包括位居榜首的羅納度、第3的阿根廷球星梅西（Lionel Messi）、第4的巴西好手內馬爾（Neymar）共3人搶進前5名。

這個排行榜依據代言、搜尋得分、社群媒體追蹤數評比，西班牙甲級足球聯賽（西甲）豪門皇家馬德里（皇馬）的羅納度從2016年至今，已蟬聯ESPN百大體育名人排行榜的榜首3年。

ESPN的分析指出，33歲的羅納度率領皇馬繼2012年後再次奪得西甲冠軍，也率隊在4年內拿下3個歐冠盃冠軍；他生涯在歐冠共攻進120球，是歐冠總進球榜的龍頭，進球數領先第2的梅西20個，個人5度拿下金球獎。

ESPN也引述羅納度過去曾說：「有些人恨我、說我自傲、嫌我愛炫耀，但那些都是我成功的一部分，我生來就是為了成為人中之龍的。」

根據ESPN公布2018年百大體育名人排行榜，足球選手的排名最耀眼，包括位居榜首的羅納度、第3的阿根廷球星梅西、第4的巴西好手內馬爾共3人搶進前5名。（圖取自ESPN網頁www.espn.com）根據ESPN公布2018年百大體育名人排行榜，足球選手的排名最耀眼，包括位居榜首的羅納度、第3的阿根廷球星梅西、第4的巴西好手內馬爾共3人搶進前5名。（圖取自ESPN網頁www.espn.com）

排名前10的運動員中有3名籃球選手，3人都是美國職籃（NBA）球星，他們分別是排在第2的克里夫蘭騎士隊「詹皇」詹姆斯（LeBron James），和分別位居第7的金州勇士隊杜蘭特（Kevin Durant）、第9的柯瑞（Stephen Curry）；網球選手有排名第5的瑞士名將費德瑞（Roger Federer）、第8的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），高球選手則有排在第6的美國名將老虎伍茲（Tiger Woods）、排在第10的美國「左手怪傑」米克森（Phil Mickelson）。

女性運動員以美國網球天后小威廉絲（Serena Williams）位居12的排名最高，亞洲運動員以排在第17名的中國大陸游泳選手孫楊最佳。（編輯：黃瑞弘）1070523

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