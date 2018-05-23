湯姆斯盃羽球賽 中華男團0比5負日本

（中央社記者劉得倉曼谷23專電）在泰國曼谷舉行的湯優盃羽球賽，在男子團體的湯姆斯盃賽事中，今天中華隊對上日本隊，終場以0比5不敵日本，中華隊獲分組第二名，晉級8強賽。



今天比賽由中華男單周天成打頭陣，首局以12比21落敗，所幸第二局以21比18搶回一城，但決戰局以16比21敗陣，未能搶下首點。



接著中華隊雙打好手李哲輝/李洋上場以25比23搶下首局，但後面兩局以19比21、16比21落敗，遭到日本隊逆轉，第二點也失守。



中華隊男單王子維接著上場，以18比21、17比21吞敗，中華隊確定輸給日本。



第四點的中華隊雙打王齊麟/楊博涵組合，以19比21、15比21不敵日本，依舊無法開胡。



最後一點由男單楊智傑出戰，以11比21、18比21吃下敗仗，也未能搶下末點。



終場中華隊以0比5輸給日本，分組預賽2勝1負，以分組第二名晉級。中華隊24日將進入8強賽。



總教練張政雄向中央社記者表示，一如先前預估，對上日本隊是一場硬仗，中華隊選手正常發揮，像周天成、王子維和雙打在後半段的有些球沒有處理好，今天的狀況也給選手們一些警惕，必須做好調整，在8強賽才能爭取佳績。



這一場比賽分成男子團體的「湯姆斯盃」和女子團體的「優霸盃」兩大賽事，中華隊男子在湯姆斯盃被分到C組與日本、德國和香港同組，至於優霸盃，中華隊女子則在B組與泰國、德國和香港同組。（編輯：高照芬/徐崇哲）1070523