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史特拉斯堡女網賽 詹詠然雙打晉級4強

發稿時間：2018/05/23 18:51

最新更新：2018/05/23 19:26

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zoom in 台灣網球女將詹詠然（右）在法國史特拉斯堡女網賽，和搭檔康坎（左）聯手以直落二擊敗對手，成功晉級4強。（圖取自詹詠然臉書www.facebook.com）台灣網球女將詹詠然（右）在法國史特拉斯堡女網賽，和搭檔康坎（左）聯手以直落二擊敗對手，成功晉級4強。（圖取自詹詠然臉書www.facebook.com）

（中央社記者李晉緯台北23日電）台灣網球女將詹詠然今天在法國史特拉斯堡女網賽，和搭檔聯手以直落二擊敗對手，成功晉級4強。

總獎金25萬美元（約新台幣750萬元）的史特拉斯堡女網賽18日起在法國進行，詹詠然這次改與泰國女將康坎（Luksika Kumkhum）搭檔，在雙打賽事奮戰。

詹詠然/康坎今天在雙打次輪，對上日本女將二宮真琴和俄羅斯女將斯基科娃（Yana Sizikova）的組合。

這場比賽開打後，詹詠然/康坎2保、2破，很快取得4比0領先，之後雙方上演互破大戰，在各自兩度攻破對手發球局後，詹詠然/康坎以6比2拿下首盤。

次盤，詹詠然/康坎的第1個發球局就被攻破，二宮真琴/斯基科娃先取得2比0領先，之後雙方各自保發，詹詠然/康坎在第6局破發後，以3比3扳平戰局，接著詹詠然/康坎在第10局破發成功，以6比4拿下勝利。

詹詠然/康坎今天以直落二獲勝晉級4強，下一戰將對上烏克蘭的琪涵諾克（Nadiia Kichenok）與澳洲女將羅狄歐諾娃（Anastasia Rodionova）的組合。（編輯：李錫璋）1070523

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