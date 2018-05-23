劉曜豪好投搶勝 台東縣華南金控少棒拚連霸

107年華南金控盃全國少棒錦標賽23日正式開打，去年冠軍隊伍台東縣隊首戰先發投手派出劉曜豪，4.1局好投搭配隊友打線支援，終場就以9比3拿勝。中央社記者謝靜雯攝 107年5月23日

（中央社記者謝靜雯台北23日電）107年華南金控盃全國少棒錦標賽開打，台東縣隊首戰與高雄市隊交手，台東縣隊先發投手劉曜豪4.1局好投，隊友打線支援，終場以9比3拿勝，總教練陳玉船直言：「目標連霸」。



華南金控盃全國少棒錦標賽為2018年亞洲少棒錦標賽國內選拔賽，台東縣隊去年拿下冠軍，此次以卑南國小為主體，加入豐田、武陵、三民、紅葉、新生、鹿野國小球員組成聯隊，陳玉船表示，豐田和新生球員大型選拔賽經驗豐富，卑南的球員比賽經驗也多，在場上不會怯場。



陳玉船點出，此次台東縣聯隊沒有特別突出的明星球員，投打實力平均，腳程是優勢，所以會運用較多的戰術，台東縣球員打擊不算長程火力的類型，以短槍安打型為主。



台東縣聯隊除了新生、豐田球員先前參加國小棒球聯賽（硬式組），比較晚報到，其餘球員前後集訓約2週，首場比賽拿下勝利，陳玉船表示，「球員基本上都有做到教練團的要求」，此次台東縣隊目標連霸，「要適當給球員們一點刺激，讓他們知道我們的目標就是來挑戰衛冕」。



台東縣隊先發投手劉曜豪今天投4.1局被敲6支安打，投出2次三振，失掉3分責失分，表現不錯，賴柏倫後援1.2局沒再掉分，替球隊守住勝利；台東縣對今天比賽全場敲出12支安打，打線發揮，順利拿下首場比賽勝利。（編輯：黃于）1070523