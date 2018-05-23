高國輝低潮期 葉總推估全壘打約少35支

（中央社記者謝靜雯新北23日電）中職富邦悍將隊目前為止本季團隊僅敲出26轟，為4隊最少，主力強打者高國輝打擊狀況陷低潮是主因，總教練葉君璋直言，高國輝從去年到現在全壘打產量估算大概少了35支。



悍將隊今年季前補強強打蔣智賢，加上陣中全壘打火力佳的高國輝、林益全，被外界譽為「鑽石打線」，但開季到目前為止，悍將隊打線發揮不如預期，今天賽前團隊打擊率2成71，為4隊最差，團隊全壘打數僅26支，比目前聯盟團隊全壘打數最多的獅隊少了24支。



曾連3年拿下中職全壘打王的高國輝打擊沒能發揮是主因，從2014年到2016年間，高國輝單季分別敲出18轟、39轟和34轟；高國輝去年因傷所苦，整季僅出賽25場，敲出3發全壘打，長期沒有出賽影響手感，今年目前為止一軍30場出賽，打擊率2成06，敲出3發全壘打，跟前幾年成績相比，有不小的落差。



葉君璋表示，高國輝一直找不到最舒適到攻擊感覺，去年傷癒後，打擊感覺就跑掉了，教練團有持續幫他調整、給意見，「但打擊這種東西還是要靠自己」，這段時間的低潮，多少對他的想法和自信有影響。



葉君璋推估，從去年到今年高國輝的全壘打產量，若跟他正常發揮時相比，全壘打大概少了35支，直接影響到團隊全壘打成績。



葉君璋也透露，先前教練團有考慮要讓高國輝下二軍調整，不要讓他有太大的戰績壓力，「可是他有時候打出來的球感覺不錯，所以一直反覆討論怎麼樣的方式能夠幫助到他，其實對他這類型的選手，一、兩場好的比賽就可以讓他跨過去」。



除了高國輝打擊狀況不佳外，悍將隊本季與獅隊交手戰績不佳，目前為止15場交手僅拿1勝，吞下14敗、對戰12連敗，連對手Lamigo桃猿隊總教練洪一中都直言：「難以想像」。



葉君璋表示，獅隊的情蒐做得蠻好的，12連敗期間，其實也有多場比賽有機會贏球，只是沒有把握，但他認為，牛棚問題更甚於打擊，今年很常在比賽後半段被翻轉戰局、也是關鍵。（編輯：李錫璋）1070523