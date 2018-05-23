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優霸盃羽球賽 女單戴資穎勝拉差諾

發稿時間：2018/05/23 23:34

最新更新：2018/05/23 23:34

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（中央社記者劉得倉曼谷23日專電）在泰國曼谷舉行的湯優盃羽球賽，女子團體的優霸盃中華隊今天與泰國交手，戴資穎對上宿敵拉差諾，小戴發揮實力，首局雖落敗，但之後兩局把對手打得無法力招架，贏得首點。

今天比賽由女單世界球后戴資穎率先上場，對上泰國好手拉差諾，在泰國民眾加油聲音中，小戴先輸一局；但拿下第二局、第三局，贏得兩人對戰21場以來的第10勝。

拉差諾（Ratchanok Intanon）是泰國明星球員，過去和小戴對決20次，小戴以9勝11負略居下風。

不過，戴資穎這一次比賽，發揮多變的球路和靈活的打法，加上對方失誤較多。雖然第一局以19比21落敗，但第二局讓拉差諾難以反擊，以21比8獲勝，末局也以21比11取勝，替中華隊取得首點。

戴資穎在賽後向中央社記者表示，和她原先的想像差不多，結局卻是不一樣。她原先認為「這是拉差諾的主場，自己輸的機率比較高吧，可能會打得很辛苦」，結果第三局沒有想像中激烈，按照自己節奏打而獲勝。

戴資穎表示，她這次能正常的發揮，雖然第一局有比較多的失誤，但不斷提醒自己要多一點耐心。

她也說，拉差諾的球，對她而言是不好打，每次和拉差諾比賽都覺得很辛苦，她和拉差諾比較相像的地方就是有較多的失誤，失誤少就有比較多的機會。

拉差諾也告訴中央社記者，戴資穎在第二局和第三局有很好準備和攻勢，「但自己的狀況一直不是很好，不知要往什麼地方去防守，她確實比自己好。」（編輯：高照芬）1070523

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