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優霸盃戴資穎領軍女團晉級 籤運差八強遇日本

發稿時間：2018/05/24 08:31

最新更新：2018/05/24 08:31

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（中央社記者劉得倉曼谷24日專電）在曼谷舉行的湯優盃羽球賽，中華隊昨晚在女團優霸盃與地主泰國交手，雖然戴資穎強壓宿敵拉差諾，但團體戰績則以2比3見負。晉級的中華隊，今天八強戰將遇上實力強大的日本。

昨晚比賽，由女單世界排名第一的戴資穎率先上場，對手是泰國的拉差諾（Ratchanok Intanon）。拉差諾是前世界冠軍，目前女單世界排名第四，過去兩人對戰小戴略居下風。小戴先是以19比21失掉第一局；第二局起發揮體能優勢，21比8取勝；第三局更是多次強攻，最後以21比11拿下，也替中華隊取得團賽首點。

接著雙打胡綾芳／吳玓蓉上場，以8比21、10比21，遭到泰國對手直落二，失去第二點。

第三點由女單好手白馭珀登場，以21比11拿下第一局，可惜第二局尾盤遇亂流以19比21失去，決勝局以11比21見負，輸掉第三點。

接著是女雙陳曉歡／許雅晴，她們是新搭檔，22日以直落二的成績擊退德國對手，不過最後是以14比21和15比21落敗，也沒有保住第四點。

最後一點由女單江美慧出戰，先以21比19搶下首局，隨後再以23比21拍退對手，取下團賽最後一點。

終場，中華隊以2比3輸給泰國隊，排名分組第二，但順利晉級八強，不過中華隊籤運不佳，女團八強首戰將對上由山口茜、奧原希望等好手領軍的日本隊，一般認為日本隊各點實力強大，可望封后。

在湯姆斯盃方面，中華隊男團晉級後，籤運也不太好，八強首戰將遭遇實力強勁的中國隊，中國隊也是本屆湯姆斯盃封王呼聲最高的隊伍。（編輯：屈享平）1070524

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