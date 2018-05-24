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林子偉單場3安 李振昌中止連12場出賽奪三振

發稿時間：2018/05/24 11:55

最新更新：2018/05/24 11:55

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（中央社記者謝靜雯台北24日綜合報導）旅美道奇隊小聯盟3A投手李振昌，今天與紅雀隊比賽後援投1局失掉2分非責失分，中斷連12場出賽有三振；紅襪隊3A野手林子偉，今天比賽單場3安，中斷連21打數無安打。

今天比賽紅雀隊首局就有攻勢，靠著接連安打、保送、高飛犧牲打，開賽就取得3比0領先，道奇隊前5局都沒能有得分攻勢，6局靠著瓦雷拉（Breyvic Valera）陽春砲拿下第1分，紅雀隊下半局靠著麥卡多（Oscar Mercado）2分砲再添保險分。

今天比賽7局打完道奇隊1比5落後，8局下半李振昌接手後援，隊友守備不幫忙，紅雀隊靠著失誤、接連安打再添2分，道奇隊追分不及，終場以2比7吞下敗仗。

李振昌今天總計用18球投1局，被敲2支安打，失掉2分皆非責失分、無關勝敗，李振昌本季出賽奪三振率高，但今天比賽沒有三振，中止近12場比賽有三振，賽後防禦率3.22。

紅襪隊小聯盟3A野手林子偉近期打擊陷入低潮，今天賽前連19打數沒有安打，今天比賽前兩打數也沒能敲出安打，5局敲出二壘打，終止連21打數沒安打，7局也有安打表現，9局敲出單場第3支安打；林子偉今天出賽單場5個打數敲出3支安打，吞下一次三振，賽後打擊率2成26。（編輯：張芷瑄）1070524

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