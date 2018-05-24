NBA年度防守第一隊成員 爵士中鋒戈柏特領銜

美國職籃NBA於24日（台北時間）公布年度防守第一隊陣容，爵士中鋒戈柏特以最高分獲選。（圖取自戈柏特推特twitter.com/rudygobert27）

（中央社記者龍柏安台北24日綜合報導）美國職籃（NBA）今天公布年度防守第一隊陣容，爵士中鋒戈柏特以最高分獲選，這也是他連續2季入選年度防守第一隊成員，鵜鶘則有2名球員入選，是最大贏家。



NBA年度防守第一隊評選，是由100名籃球作家與主播進行投票，每人能選擇10名球員，依照球員場上5個不同位置，分別圈選防守第一隊與第二隊成員，拿到第一隊選票的球員可獲得2分，第二隊選票則是1分。



戈柏特（Rudy Gobert）共拿下94張第一隊選票，另有8張第二隊選票，以最高的192分入選年度防守第一隊，其他入選名單則包括有鵜鶘大前鋒戴維斯（Anthony Davis）與後衛哈勒戴（Jrue Holiday）、76人前鋒科溫頓（Robert Covington）和溜馬後衛歐拉迪波（Victor Oladipo）。



至於年度防守第二隊成員，則以76人中鋒「推特王」恩比德（Joel Embiid）為首，並包括勇士隊全能前鋒格林（Draymond Green）、塞爾提克大前鋒霍福德（Al Horford）、馬刺後衛莫瑞（Dejounte Murray）以及灰狼明星後衛巴特勒（Jimmy Butler）。



今年是格林生涯第4度獲選年度最佳防守陣容，前3次他都是年度防守第一隊成員，今年則首度入選年度防守第二隊，而巴特勒則是生涯第4度獲選年度防守第二隊。（編輯：張芷瑄）1070524