謝淑薇直落二勝前法網亞軍 進史特拉斯堡8強

（中央社記者龍柏安台北24日電）台灣網球一姐謝淑薇，今天在史特拉斯堡女網賽女雙16強，全場4度破發成功，以6比2、6比3直落二，擊敗前法網亞軍、捷克名將莎伐洛娃（Lucie Safarova），挺進女單8強。



總獎金25萬美元（約新台幣750萬元）的史特拉斯堡女網賽，本週在法國進行，世界排名49的謝淑薇，碰上2015大滿貫賽法國網球公開賽女單亞軍好手莎伐洛娃，兩人前4次交手，謝淑薇未曾贏過，此役兩人再次交鋒，戰況截然不同，謝淑薇全場壓制莎伐洛娃，費時1小時29分鐘，以直落二橫掃對手，不僅終結對戰4連敗，也拿下8強門票。



謝淑薇今開局暖機太慢，第3局遭對手破發後，一度以1比2微幅落後，好在接下來謝淑薇迅速找回狀態，不僅連3度成功破發，並穩住自己的發球局，一口氣連拿5局，率先以6比2拿下。



次盤謝淑薇延續神勇表現，首局保發後又在第2局再度攻破對手發球局，一度取得3比0領先，謝淑薇從首盤第4局開始，一口氣連拿8局，且連4度成功破發，接下來兩人雙方激戰互保發球局，最終謝淑薇以6比3淘汰對手，拿下晉級門票。



謝淑薇下一輪對手，將是世界排名32的大會第4種子、羅馬尼亞女將布莎尼斯古（Mihaela Buzarnescu）。（編輯：張芷瑄）1070524