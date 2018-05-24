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高國輝下二軍 申皓瑋升一軍先發打9棒

發稿時間：2018/05/24 16:16

最新更新：2018/05/24 16:58

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zoom in 中職富邦悍將隊主力強打者高國輝本季狀況一直不理想，24日下二軍，由潛力新秀野手申皓瑋（圖）替補上一軍，先發打第9棒、左外野。中央社記者謝靜雯攝　107年5月24日中職富邦悍將隊主力強打者高國輝本季狀況一直不理想，24日下二軍，由潛力新秀野手申皓瑋（圖）替補上一軍，先發打第9棒、左外野。中央社記者謝靜雯攝　107年5月24日

（中央社記者謝靜雯新北24日電）中職富邦悍將隊主力強打者高國輝本季打擊狀況一直不理想，今天下到二軍，升上潛力新秀野手申皓瑋，申皓瑋本季目前為止二軍出賽打擊率2成57，本季首度升上一軍就排入先發。

高國輝去年傷後影響打擊手感，本季開季到現在打擊狀況一直調整的不好，昨天比賽單場3打數沒有敲出安打，本季目前為止一軍出賽31場，總計100打數敲出20支安打，包括3發全壘打，打擊率2成。

悍將隊總教練葉君璋昨天受訪表示，高國輝一直找不到最舒適的打擊感覺，打擊狀況持續不好也影響到他的自信和想法，雖然教練團都很努力想要幫忙他調整，但有時候打擊手感還是得靠球員自己。

高國輝今天下二軍，申皓瑋替補上一軍，申皓瑋為2016年季中選秀，球隊第一輪選進的好手，去年就有一軍出賽紀錄，去年整季一軍出賽35場，總計93打數敲出20支安打，打擊率2成15；今年開季二軍出發，目前為止二軍出賽20場，總計70打數敲出18支安打，包括1發全壘打，打擊率2成57，今天本季首度升上一軍，先發打第9棒、左外野。（編輯：張銘坤）1070524

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