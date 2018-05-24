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玉山盃新竹市搶首勝 嘉義縣掛隊友球衣一起拚

發稿時間：2018/05/24 16:57

最新更新：2018/05/24 16:57

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（中央社記者謝靜雯台北24日綜合報導）107年玉山盃全國青棒錦標賽，新竹市隊首場與台東縣隊交手，新竹市主力投手王志煊扛先發，投5.2局失掉1分非責失分，新竹市隊安打數雖不多，但得分效率佳以3比1搶首勝。

新竹市與台東縣隊首場比賽交手，台東縣隊首局就有攻勢，靠著接連安打、失誤，先馳得點，新竹市隊前3局沒能拿下分數，4局靠著保送、接連安打、失誤，單局攻下2分、超前比數，6局再靠著接連安打、觸身球保送，多添1分保險分。

台東縣隊先發投手余謙今天投球表現不差，總計投6局被敲5支安打，投出2次三振，失掉3分責失分，後援投手胡家豪投2局沒被敲出安打，投出2次三振，沒有再掉分；新竹市隊全場敲出5支安打，比台東縣隊少3支，但得分效率佳，順利拿下首場比賽勝利。

彰化縣隊今天與嘉義縣隊比賽交手，兩隊形成投手戰，前6局都沒有拿下分數，7局嘉義縣隊靠著接連3支安打、保送、高飛犧牲打拿下2分，彰化縣9局靠著接連安打追回1分，追分不及，嘉義縣以2比1拿下首勝。

嘉義縣隊許濱顯上週滑倒被玻璃割傷，傷口深可見骨，接受手術治療，沒辦法跟隊友一起在場上打拚，隊友在休息室掛著他的5號球衣，希望連他的份一起努力；嘉義縣拿下首勝，下一場比賽將與新竹市交手。（編輯：張芷瑄）1070524

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