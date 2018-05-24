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MLB又傳球員服禁藥 白襪捕手將禁賽80場

發稿時間：2018/05/24 17:12

最新更新：2018/05/24 17:38

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美國職棒大聯盟MLB芝加哥白襪捕手卡斯蒂約違反MLB聯合藥物預防與治療計畫，恐將面臨80場禁賽懲罰。（圖取自白襪隊官網www.mlb.com/whitesox）美國職棒大聯盟MLB芝加哥白襪捕手卡斯蒂約違反MLB聯合藥物預防與治療計畫，恐將面臨80場禁賽懲罰。（圖取自白襪隊官網www.mlb.com/whitesox）

（中央社芝加哥23日綜合外電報導）美國多家媒體今天報導，美國職棒大聯盟MLB芝加哥白襪捕手卡斯蒂約，在增強體能藥物檢測驗出陽性反應，違反MLB聯合藥物預防與治療計畫，他將面臨80場禁賽懲罰。

路透社報導，據多明尼加記者塞拉多（Americo Celado）說法，MLB官方將在明天宣布卡斯蒂約（Welington Castillo）的禁賽。

運動網站The Athletic記者羅森塔爾（Ken Rosenthal）在推特（Twitter）貼文表示，造成禁賽的增強體能藥物（PED）不是類固醇。

白襪今天在主場對上巴爾的摩金鶯，卡斯蒂約5打數1安打，終場白襪以11比1獲勝。卡斯蒂約本季出賽33場，打擊率2成67，共擊出6支全壘打和15分打點。

卡斯蒂約賽後沒有接受記者訪問，白襪總教練倫特利亞（Rick Renteria）談到禁賽相關報導說：「對我來說，在此時刻，這些都只是謠言。MLB是負責所有這些事情的機構，直到他們正式宣布消息前，我無法評論。」

31歲的卡斯蒂約征戰大聯盟9年，生涯打擊率2成59、86支全壘打及298分打點。他去年休賽期間以2年1500萬美元的合約轉隊至白襪，合約還包括2020年的800萬美元選擇權。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳政一）1070524

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