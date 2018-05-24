林哲瑄低潮心理因素 方克偉傷歸隊等下半季

（中央社記者謝靜雯新北24日電）中職富邦悍將隊外野強打者本季狀況多，高國輝下二軍，葉君璋直言林哲瑄對自我要求過高，目前的打擊低潮，心理因素是關鍵；除了打擊不振，捕手方克偉受傷，恐下半季才能歸隊。



富邦悍將隊外野手高國輝、林哲瑄一直是球隊相當倚重的強打者，但兩人開季到目前為止，打擊狀況都不算理想；高國輝目前為止一軍出賽打擊率2成，今天下二軍調整，葉君璋表示，教練團一直都在思考什麼方式對他最好，「希望他更好，下到二軍或許會對他的調整有幫助」。



林哲瑄目前一軍出賽34場，敲出27支安打，包括2發全壘打，打擊率2成25，葉君璋表示，林哲瑄感覺有點疲勞，賽前自己跟教練團反應要休息調整一場；葉君璋直接點出，林哲瑄打擊低潮大部分的問題在心理層面。



葉君璋解釋，「林哲瑄對自己的要求太高，追求完美」，一般不去想太多的打者，可能只專注在和對方投手對決，但像林哲瑄這類型的打者，就會對內要求自己做到最好；葉君璋坦言，打擊本來就是很困難的東西，目前球隊的外野隊型看起來不是這麼穩定。



除了球隊主力強打者打擊陷入低潮，悍將隊捕手方克偉昨天在與Lamigo桃猿隊比賽傷退，葉君璋表示，方克偉傷到側腹肌，那個部位比較難好，初步估計要休息6到8週，應該要到下半季才能歸隊。（編輯：張銘坤）1070524