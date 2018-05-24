出席身障運動會 副總統期許打造台灣運動島

副總統陳建仁24日晚間到嘉義出席107年全國身心障礙國民運動會開幕儀式，致詞時期許每位參賽選手都能秉持運動家精神，全力以赴，爭取佳績。中央社記者江俊亮攝 107年5月24日

（中央社記者江俊亮嘉義市24日電）副總統陳建仁今晚出席全國身心障礙國民運動會，鼓勵身心障礙朋友走出戶外，超越障礙，政府會努力將台灣打造成一座健康快樂的運動島。



107年全國身心障礙國民運動會今晚在嘉義市港坪運動公園體育館舉行開幕典禮，副總統陳建仁、行政院長賴清德都出席，由身心障礙歌手魏益群、林政緯演唱開幕歌曲及國歌。



陳副總統致詞表示，有健康的國民，才有強盛的國家，今年共有20個縣市、1955名選手參加全國身心障礙國民運動會，若加上隊職員共超過3500人，期許每位選手都能秉持運動家的精神，全力以赴。



他說，身心障礙選手在訓練過程中，所必須克服的困難，是一般人所無法想像的；不只需要堅定的決心，還要有堅強的毅力，今天能跟各位生命鬥士一起參加盛會，讓他感到非常榮幸。



陳副總統指出，政府向來重視全民運動，不管中央或地方，未來都會建立更完善的制度與政策，逐漸擴大全民參加運動會的比率，將台灣打造成一座健康快樂的運動島。



陳副總統也勉勵身心障礙朋友，能帶動其他身心障礙者一起走出戶外，迎向陽光，藉由規律的運動，提升生活品質，豐富生命，以堅忍的毅力，陽光般的勇氣，超越障礙，發揮自我無限的潛能。（編輯：陳政偉/陳清芳）1070524