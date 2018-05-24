世界盃10公尺空氣步槍 林穎欣射下台灣首金

世界盃女子10公尺空氣步槍決賽24日在德國慕尼黑舉行，台師大新鮮人林穎欣射下金牌，成為台灣首名在世界盃拿下10公尺空氣步槍金牌的女將。（翻攝自國際射擊總會官網）中央社記者龍柏安傳真 107年5月24日

（中央社記者龍柏安台北24日電）台灣師大新鮮人林穎欣今天在德國慕尼黑舉辦的世界盃女子10公尺空氣步槍決賽，擊敗中國女將吳明陽封后，成為台灣首位在世界盃拿下10公尺空氣步槍金牌的女將。



林穎欣今年5月曾在亞運選拔賽中，射出635.6分打破世界紀錄，不過當時這項選拔賽非國際射擊總會（ISSF）所認可的比賽，因此紀錄不被總會承認，但已證明她的實力屬全球頂尖之林。



世界盃慕尼黑站是今年世界盃系列賽的第3站，亞運國手林穎欣在資格賽繳出630.3分，排名第5晉級決賽，進入決賽後表現有如倒吃甘蔗，一路過關斬將，最終以250.3分擊敗中國女將吳明陽的249.8分，拿下生涯首座世界盃金牌。



林穎欣在接受ISSF官網採訪時表示，她完全無法置信自己可以奪金，「我超級開心的，我從高中開始練習射擊，我從沒想過自己能夠達成這樣的成就。」



其實林穎欣原有機會在上一站世界盃美國班寧堡（Fort Benning）站挑戰金牌，豈料2年前赴伊朗德黑蘭參加亞洲射擊錦標賽，竟因此被美國拒絕核發簽證，好在她仍在慕尼黑射金，一吐怨氣。



除林穎欣外，此次也隨隊參賽的陳妘筠，在資格賽繳出625.9分，也確定達到亞運參賽標準。（編輯：黃瑞弘）1070524