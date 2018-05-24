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彭政閔關鍵一擊 兄弟逆轉勝獅隊中止4連勝

發稿時間：2018/05/24 22:29

最新更新：2018/05/24 22:29

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（中央社記者謝靜雯台北24日電）中職中信兄弟隊今天比賽一路落後，比賽後半段追分，彭政閔先敲出追平安，王峻杰敲出生涯首支再見安，率隊以5比4擊敗統一獅隊，中止獅隊近期4連勝。

今天比賽獅隊首局2人出局後，陳鏞基敲出個人本季第7轟，開賽就替球隊取得領先，兄弟4局下半靠著王勝偉全壘打、1比1扳平比數，獅隊5局靠著陳重廷安打、保送、暴投，唐肇廷適時安打，送回第2分，再靠著高飛犧牲打拿下第3分。

兄弟隊6局下半靠著接連安打、滾地球添分，將比數追到2比3落後，獅隊9局上半再起攻勢，靠著保送、代打潘武雄安打推進，陳傑憲補上安打，替球隊多添1分保險分。

兄弟隊今天比賽一路落後，9局上半打完2比4落後，9局下半最後反攻機會，兄弟靠著陳子豪、詹子賢接連安打、暴投，彭政閔關鍵安打，一棒送回2分、扳平比數，再靠著暴投推進，王峻杰再見安打，率隊拿下勝利。

彭政閔獲頒單場最有價值球員（MVP），兄弟隊從去年開始球隊不斷重整、換血，彭政閔表示，「包括今天敲出再見安打的王峻杰，表現大家有目共賭，年輕球員一直在成長」，他巧妙用投資股票比喻，「就像買了股票，看著它慢慢成長、獲利了，就很開心」。

彭政閔也感謝球迷的支持，他對球迷喊話，「雖然我們沒有辦法要求球迷為我們加油，但我們會不斷努力的付出、努力的表現，希望你們會看到」。

兄弟隊王勝偉今天比賽4局敲出個人本季第5轟，達成個人中職生涯第1100安，為中職史上第14人。

獅隊投手瑞安今天先發投7局，被敲6支安打，投出7次三振，失掉2分責失分，表現不差，但牛棚沒能穩守，無緣勝投。（編輯：張銘坤）1070524

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