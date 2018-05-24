台師大體表會 聲光創意呈現體育魅力

發稿時間：2018/05/24 22:57
最新更新：2018/05/24 23:12
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（中央社記者張新偉台北24日電）舉辦超過60年的國立台灣師範大學體育表演會今天起一連3天登場，動員運動與休閒學院超過500名學生，結合燈光、音樂與學生創意巧思，呈現體育之美。今年體表會以「為動而生」為名，共帶來包含體操、武術、街頭健身、藤球、跳繩、網球、桌球、飛盤、足球、扯鈴與原住民舞蹈等11個節目，希望能呈現「運動」在生活中占據重要地位，陪伴、支持每個人度過生命中的潮起潮落。表演者由運動與休閒學院體育系與運動競技系學生擔綱，將各項競技場上技術，搭配創意與巧思並結合聲光效果，展現出獨特的體育魂。台師大體表會最初是盼利用節日演出宣傳體育教育並發揮社會功能，歷年來大獲好評，至今已然成為台師大運動與休閒學院年度盛事。107級台師大體育表演會24日到26日在師大校本部體育館舉行，歡迎民眾共襄盛舉，感受屬於體育人獨特的智慧與魅力。（編輯：張銘坤）1070524
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