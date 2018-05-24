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台師大體表會 聲光創意呈現體育魅力

發稿時間：2018/05/24 22:57

最新更新：2018/05/24 23:12

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國立台灣師範大學運動與休閒學院107級體育表演會「為動而生」24日舉行首場演出，壓軸演出為原住民舞蹈「泰雅印記」。中央社記者張新偉攝　107年5月24日國立台灣師範大學運動與休閒學院107級體育表演會「為動而生」24日舉行首場演出，壓軸演出為原住民舞蹈「泰雅印記」。中央社記者張新偉攝　107年5月24日

（中央社記者張新偉台北24日電）舉辦超過60年的國立台灣師範大學體育表演會今天起一連3天登場，動員運動與休閒學院超過500名學生，結合燈光、音樂與學生創意巧思，呈現體育之美。

今年體表會以「為動而生」為名，共帶來包含體操、武術、街頭健身、藤球、跳繩、網球、桌球、飛盤、足球、扯鈴與原住民舞蹈等11個節目，希望能呈現「運動」在生活中占據重要地位，陪伴、支持每個人度過生命中的潮起潮落。

表演者由運動與休閒學院體育系與運動競技系學生擔綱，將各項競技場上技術，搭配創意與巧思並結合聲光效果，展現出獨特的體育魂。

台師大體表會最初是盼利用節日演出宣傳體育教育並發揮社會功能，歷年來大獲好評，至今已然成為台師大運動與休閒學院年度盛事。

107級台師大體育表演會24日到26日在師大校本部體育館舉行，歡迎民眾共襄盛舉，感受屬於體育人獨特的智慧與魅力。（編輯：張銘坤）1070524

國立台灣師範大學運動與休閒學院107級體育表演會24日舉行首場演出，今年體表會以「為動而生」為名，結合學生創意與巧思，展現各項運動之美。中央社記者張新偉攝　107年5月24日國立台灣師範大學運動與休閒學院107級體育表演會24日舉行首場演出，今年體表會以「為動而生」為名，結合學生創意與巧思，展現各項運動之美。中央社記者張新偉攝　107年5月24日
國立台灣師範大學運動與休閒學院107級體育表演會以「為動而生」為主題，24日舉行首場演出，內容包含體操、武術、街頭健身、藤球、跳繩、網球、桌球、飛盤、足球、扯鈴與原住民舞蹈等。中央社記者張新偉攝　107年5月24日國立台灣師範大學運動與休閒學院107級體育表演會以「為動而生」為主題，24日舉行首場演出，內容包含體操、武術、街頭健身、藤球、跳繩、網球、桌球、飛盤、足球、扯鈴與原住民舞蹈等。中央社記者張新偉攝　107年5月24日
國立台灣師範大學運動與休閒學院107級體育表演會24日舉行首場演出，今年以「為動而生」為名，盼呈現「運動」在生活中占有一席重要之地，陪伴、支持眾人生命中每個潮起潮落。中央社記者張新偉攝　107年5月24日國立台灣師範大學運動與休閒學院107級體育表演會24日舉行首場演出，今年以「為動而生」為名，盼呈現「運動」在生活中占有一席重要之地，陪伴、支持眾人生命中每個潮起潮落。中央社記者張新偉攝　107年5月24日
舉行至今超過一甲子的台師大體育表演會，每年皆由體育學系與運動競技學系4年級學生負責行政籌備，為自己打造完美的畢業展演，24日晚間帶來首場演出。中央社記者張新偉攝　107年5月24日舉行至今超過一甲子的台師大體育表演會，每年皆由體育學系與運動競技學系4年級學生負責行政籌備，為自己打造完美的畢業展演，24日晚間帶來首場演出。中央社記者張新偉攝　107年5月24日
國立台灣師範大學運動與休閒學院107級體育表演會「為動而生」24日舉行首場演出，結合學生創意與巧思，並搭配燈光及音樂，展現各項運動獨特魅力。中央社記者張新偉攝　107年5月24日國立台灣師範大學運動與休閒學院107級體育表演會「為動而生」24日舉行首場演出，結合學生創意與巧思，並搭配燈光及音樂，展現各項運動獨特魅力。中央社記者張新偉攝　107年5月24日
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