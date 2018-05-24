桃猿賞悍將6連敗 洪總點名黃子鵬球路單調

（中央社記者謝靜雯新北24日電）中職Lamigo桃猿隊和富邦悍將隊今天比賽互有往來，兩隊總計動用13名投手，桃猿隊王柏融單場3安3打點，率隊以11比8拿下近期2連勝，悍將吞下近期6連敗。



Lamigo桃猿隊派出潛力投手黃子鵬先發，這也是他生涯首度一軍先發出賽，黃子鵬屬於低肩側投型投手，一般認為右側投不易壓制左打，悍將隊先發打序排出5名左打，所有左打者都有安打表現。



黃子鵬先發投3.1局被敲10支安打，包括2發全壘打，投出3次三振，失掉6分皆為責失分。總教練洪一中表示，黃子鵬的球路有點單調，如果要當先發需要多練一些球路。



儘管黃子鵬今年二軍出賽表現亮眼，但洪一中提到，二軍和一軍的打者還是有落差，今天一軍先發，面對左打者時投起來很辛苦，「這也給他一個很好的經驗，讓他去思考怎麼調整」。



林樺慶和黃子鵬將輪替第5號先發位置，洪一中表示，林樺慶回一軍後，黃子鵬應該就會回到二軍出賽。



悍將隊今天拉上20歲外野手申皓瑋，首度上一軍就有好表現，2局首打席敲出安打，替球隊送回1分，4局球隊4比6落後時，敲出個人中職生涯首轟，接著張正偉補上全壘打，6比6扳平比數。



4局打完兩隊6比6戰成平手，但桃猿隊之後攻勢不斷，7、8兩局總計再拿下5分，悍將隊追分不及、吞下敗仗。



桃猿隊捕手廖健富本季打擊成績亮眼，單場4打數敲出1支安打，打擊率首度跌到4成以下，賽後打擊率3成99。廖健富表示，感覺容易揮到壞球，好球來的時候反而沒有把握機會攻擊，對於打擊率沒有壓力，盡自己本分幫助球隊。



與黃子鵬投捕搭擋，廖健富也提到黃子鵬控球位置有點跑掉。左打的廖健富說，其實只要有好的投球策略，側投的球並沒有這麼好打。



桃猿隊拿下今天比賽勝利；另一場比賽統一獅隊不敵中信兄弟隊，賽後桃猿隊再將與獅隊勝差拉開到2場。（編輯：黃瑞弘）1070524