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詹姆斯與哈登傲視群雄 全票入選NBA第一隊

發稿時間：2018/05/25 05:09

最新更新：2018/05/25 05:09

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（中央社紐約24日綜合外電報導）美國職籃NBA今天宣布，克里夫蘭騎士明星前鋒「大帝」詹姆斯與休士頓火箭後衛哈登傲視群雄，同以全票入選NBA第一隊。詹姆斯締造12次入選紀錄，哈登則是連續第2年全票入選。

法新社報導，詹姆斯（LeBron James）投效NBA至今15年，4度獲選最有價值球員，今年力爭連續第8次打入NBA冠軍戰。在這項由全球媒體票選的活動中，他在全部100票都名列第一隊，上榜次數超越前輩「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant ）和「郵差」馬龍（Karl Malone）。

哈登（James Harden）是NBA今年得分王，平均每場比賽攻下30.4分，而且265個三分球也領先全聯盟，卓越表現激勵火箭闖進西區冠軍戰。他繼去年之後再度以全票入選第一隊。

入選NBA年度第一隊的另外3位球員是紐奧良鵜鶘中鋒戴維斯（Anthony Davis）、波特蘭拓荒者後衛里拉德（Damian Lillard）和金州勇士前鋒杜蘭特（Kevin Durant）。里拉德是首次入選第一隊。

詹姆斯、哈登和戴維斯是今年NBA最有價值球員獎的最後3位角逐者。

入選NBA第2隊的5位球員是密爾瓦基公鹿希臘籍前鋒安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、奧克拉荷馬市雷霆後衛威斯布魯克（Russell Westbrook ）、費城76人喀麥隆中鋒恩比德（Joel Embiid）、聖安東尼奧馬刺前鋒奧德瑞吉（LaMarcus Aldridge）和多倫多暴龍後衛德羅森（DeMar DeRozan）。

金州勇士明星後衛柯瑞（Stephen Curry）差了德羅森一票，被擠到第3隊，其他入選者為印第安納溜馬後衛歐拉迪波（Victor Oladipo）、明尼蘇達灰狼前鋒巴特勒（Jimmy Butler）和中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）以及雷霆前鋒喬治（Paul George）。（譯者：林治平）1070525

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