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大谷翔平打藍鳥 單場2支二壘安打

發稿時間：2018/05/25 07:28

最新更新：2018/05/25 07:58

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zoom in 美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊的日籍球星大谷翔平，24日於客場對戰多倫多藍鳥隊的比賽，擊出2支二壘安打。（共同社提供）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊的日籍球星大谷翔平，24日於客場對戰多倫多藍鳥隊的比賽，擊出2支二壘安打。（共同社提供）

（中央社記者曹宇帆洛杉磯24日專電）效力美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊的日籍球星大谷翔平，延續昨天擊出追平分安打的手感，今天於客場對戰多倫多藍鳥隊的比賽，擊出2支二壘安打，終場天使以8比1獲勝。

天使作客藍鳥3連戰最後一場，大谷翔平仍排在先發第5棒，擔任指定打擊，3局上大谷翔平相中時速88.9英里的速球，擊出左外野方向深遠二壘安打，這也是他美職生涯第6支二壘打。

大谷翔平之後靠著野手選擇進占三壘，可惜瓦布威納（Luis Valbuena）遭三振，大谷翔平未能替球隊再添分數。

9局上天使攻勢再起，在今年球季締造生涯3000支安打紀錄的普侯斯（Albert Pujos），擊出陽春全壘打後，輪由大谷翔平打擊，他毫不猶豫打第一球，球穿過二游防線滾向中外野。

大谷翔平靠著過人腳程直撲二壘，裁判原判大谷翔平被觸殺，天使挑戰判決，經審視重播畫面，最後改判安全上壘，紀錄上是他美職生涯的第7支二壘安打。

也因這個判決，之後西蒙斯（Andrelton Simmons）擊出安打護送大谷翔平回本壘，得到天使這場比賽的第8分，最後天使就以8比1擊敗藍鳥。

天使結束與藍鳥系列戰後，接下來將作客紐約與洋基隊3連戰，屆時洋基投手田中將大與大谷翔平兩日籍選手的投打對決，將是備受矚目的焦點。（編輯：屈享平）1070525

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