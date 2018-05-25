立委疑男足教練腳踏兩條船 體育署允會了解

（中央社記者蘇龍麒台北25日電）民進黨立委劉世芳今天表示，足球國家隊總教練疑腳踏兩條船擔任中國代表隊顧問，教育部體育署競技運動組組長洪志昌說，國家隊教練不允許兼職，會再進一步了解。



外傳目前執教中華男足的英國籍教頭懷特（Gary White），悄悄赴中執教中國U19國家隊，中華足協24日發布新聞稿澄清指出，懷特因擔任Nike足球技術顧問應邀赴中國成都，且事前已有報備。



劉世芳上午在立法院召開記者會指出，懷特疑似參加中國足協這個月舉辦的熊貓盃國際青年足球邀請賽，並擔任中國U19代表隊顧問，這樣腳踏兩條船的現象，恐怕會影響球隊士氣。



洪志昌說，國家代表隊的教練不論是國內或外籍教練，都不允許兼職。他說，懷特在還沒有受聘於國家隊之前，就受邀擔任知名運動品牌的技術顧問，這個活動就是運動品牌的活動，他也在不影響國家隊訓練參賽的情形下，向足協報備去參加活動，並不是去兼職做大陸的教練。



劉世芳說，懷特月薪高達新台幣48萬元，中國新浪網24日報導，卻看出懷特與目前擔任中國U19總教練的成耀東過從甚密，還登上中國足協的官方首頁，令人懷疑中華男足即將出國比賽之際，懷特是否還心繫著中華男足的選手，還是只想為投奔中國足球隊做準備？



她說，根據新浪網報導，懷特擔任中國U19的參謀，到底是有給職還是無給職？



洪志昌說，懷特應該不至於去中國兼職，但體育署會再進一步了解。（編輯：張均懋）1070525