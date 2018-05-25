華南金控少棒賽 高雄市潘思佑代打建功

107年華南金控盃少棒賽高雄市25日對戰南投縣，前4局4比4平手，高雄市5局上靠著賽前落枕的潘思佑（圖）關鍵代打，單局灌8分，終場12比4贏球。中央社記者黃巧雯攝 107年5月25日

（中央社記者黃巧雯台北25日電）107年華南金控盃全國少棒賽高雄市隊今天對戰南投縣隊，兩隊前4局4比4平手，高雄市5局上，靠著賽前落枕的潘思佑關鍵代打，單局灌8分，終場12比4、提前5局扣倒對手。



高雄市隊、南投縣隊今天交手，前4局呈現拉鋸戰，雙方戰成4比4平手，南投縣隊先發投手王誠皓投完4局退場休息，南投縣第5局換投，高雄市隊把握進攻機會，先是在滿壘情況下，靠著安打攻下1分，隨後代打潘思佑掃出清壘的三壘安打，高雄市隊單局一口氣攻下8分，終場12比4贏球，提前5局扣倒南投縣隊。



「今天打得很差，打不好」，高雄市隊總教練何通宇表示：「他們（南投縣隊）換投手後，才慢慢有掌握到節奏。」



何通宇認為，高雄市隊投手群此役表現還可以，但南投縣打擊表現卻出乎他意料地好，且對直球、變化球掌握度都還不錯，也是這場比賽陷入苦戰的原因。



關鍵一棒拉開比數的潘思佑，則是何通宇心目中近況最穩定的球員，但今天賽前因為落枕未先發，5局上滿壘情況下，潘思佑也主動請纓上陣，並代打建功。



原本賽前身體仍不適的潘思佑表示，看到隊友一直打安打，讓他也想上場試試看，他說：「很多人幫我按摩，想要回報他們。」



談到在5比4領先情況下，滿壘時站上打擊區，潘思佑透露，當時心裡想著，要想辦法將壘上隊友打回來，不然滿壘換他代打卻被三振，會很丟臉。（編輯：梁君棣）1070525



