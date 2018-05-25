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斐納進攻能力強 衛冕軍德國被看好

發稿時間：2018/05/25 16:43

最新更新：2018/05/25 16:43

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（中央社記者李晉緯台北25日電）尋求衛冕世界盃冠軍的德國，在進攻能力極強的斐納（Timo Werner）帶領下，在本次世界盃的前景被看好。

2018年俄羅斯世界盃足球賽6月14日開踢，尋求衛冕的德國，首戰將在17日對上墨西哥，德國過去18次踢進世界盃，4度拿下冠軍，最近的一次就是上屆2014年的巴西世界盃。

本屆德國軍容壯盛，絕大多數的核心成員都順利入隊，年輕且極具野心的攻擊將是德國這次持續晉級，甚至尋求衛冕的關鍵。

這次世界盃小組賽，德國和墨西哥、瑞典、韓國同在F組，一般預料德國應能自小組賽脫穎而出，晉級16強淘汰賽。

被視為史上最偉大守門員之一的好手，效力德國甲級聯賽（德甲）拜仁慕尼黑的門將諾伊爾（Manuel Neuer），他因傷病缺席了大半個賽季後，可望隨德國進軍世界盃。

即便諾伊爾未能出賽，替補的特斯泰根（Marc-Andre ter Stegen）是西班牙甲級聯賽（西甲）巴塞隆納的先發門將，也是目前世界頂尖的門神之一。

進攻上，被譽為「新一代穆勒」（Thomas Muller）、22歲的前鋒斐納（Timo Werner），2017年幫助德國贏下隊史首次聯合會盃冠軍並拿下金靴獎，為德國出賽10場、攻進7球，今年世界盃的表現同樣受到期待。

目前效力德甲RB萊比錫的斐納，身材壯碩、速度快，過去兩季都在德甲進了21球，哥倫比亞廣播公司體育網（CBS Sports）評論，斐納得分感覺很好，能夠在極小的空間就起腳攻門，是十分聰明的選手。

報導提到，2000年之後，德國4次參加世界盃都進到4強，獲得1次冠軍、1次亞軍、2次季軍，這次世界盃德國也被看好至少能進到4強，甚至衛冕冠軍。（編輯：吳佳穎/黃瑞弘）1070525

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