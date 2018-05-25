陳柏良足球公益信託 11月辦高中邀請賽

（中央社記者李晉緯台北25日電）「台灣隊長」陳柏良回饋台灣足壇不遺餘力，今天宣布成立陳柏良足球公益信託，將於11月舉辦2018國際高中足球4校邀請賽，讓年輕選手有更多表現舞台。



目前擔任中國甲級足球聯賽杭州綠城隊隊長，也多次擔任中華男足隊長的陳柏良，推廣足球不遺餘力，繼2016年推出BE HEROES足球教室、2017年舉辦BE HEROES足球菁英學院後，今天宣布成立陳柏良足球公益信託，11月將舉辦高中邀請賽。



在熱愛足球的凱基銀行董事長魏寶生牽線下，成立台灣首檔由足球員主動發起的公益信託，由凱基銀行擔任受託人，凱基銀行盼各界共同關注，讓公益信託基金擴大規模，挹注台灣足球運動教育發展。



陳柏良說，台灣足球選手國、高中時期出現斷層，一到這個時期就不想繼續踢球，是因為球員們沒有目標，「台灣球員最欠缺的是舞台，我現在辦比賽就是希望把這個階段的舞台建立起來」，盼讓球員跟世界接軌，也讓這些球員被世界看見。



陳柏良並認為，台灣未來有職業聯賽這樣的「火車頭」是很重要的。他以自己效力的綠城隊為例說明，綠城球員訓練時，國、高中球員在旁邊看，就像他小時候踢球，看到台電隊訓練時的感覺一樣，「當時會覺得好帥，我以後也要變這樣，所以訓練時就會更努力」。



30歲的陳柏良2006年就入選國家隊，2009年時以21歲之齡，成為中華男足史上最年輕的隊長，至今已為國家隊出賽69場、攻進25球。其中最經典的一球，是去年10月10日在台北田徑場進行的亞洲盃資格賽，中華隊落後勁旅巴林大半場，在陳柏良的進球帶領下，3分鐘內連進兩球逆轉取勝。（編輯：黃瑞弘）1070525