懷特遭質疑 陳柏良難過：不懂球迷要什麼

中華男足「台灣隊長」陳柏良（右2）回饋台灣足壇不遺餘力，25日宣布設立陳柏良足球公益信託，11月更將舉辦高中足球邀請賽。中央社記者李晉緯攝 107年5月25日

（中央社記者李晉緯台北25日電）中華男足總教練懷特受品牌之邀前往中國，遭質疑赴中執教，中華男足「台灣隊長」陳柏良今天表示，對這樣的攻擊感到「傷心、難過」。



效力中國甲級足球聯賽杭州綠城隊的陳柏良，今天宣布成立陳柏良足球公益信託，推廣足運教育。



陳柏良2009年就以21歲之齡成為中華男足隊史最年輕隊長，近期的比賽也幾乎不曾缺席，對於中華隊現任總教練懷特（Gary White）受運動品牌邀約，前往中國大陸擔任技術顧問遭到攻擊，他表示「不能瞭解」。



陳柏良表示：「我滿傷心、難過的，因為我不懂台灣媒體、球迷到底希望台灣足球怎麼做。」他提到，從懷特執教中華隊到現在，成績有目共睹，「台灣的世界排名一直往上走，不知道為什麼還是有聲音在說他。」



他表示，他不瞭解球迷到底想要什麼，過去說想要好的成績，現在成績已經有了，還在說這個教練不行，「我實在不懂」；「對我來說，踢足球不分派系，我們在球隊唯一希望，就是取得更好的成績。」



陳柏良認為，人才流動很正常，能否留下懷特是其次，重點是「台灣有沒有想讓足球一直好下去」，因為不管換哪個教練，都有離開的一天。



他說，懷特帶給台灣「性感足球」、「勝利足球」這樣過去沒有的觀念，給選手正面的能量、讓球員更加有自信，除此之外，也幫球員處理很多東西，讓大家只要安心在球場上訓練、比賽就好，所以他不懂懷特為何近期會一直被密集攻擊。



懷特因為一張與中國大陸U19青年隊的合照，被質疑前往中國大陸執教，中華足協發布新聞稿澄清懷特因擔任Nike足球技術顧問，才應邀前往中國大陸成都，且事前已有報備，並表示懷特此行可利用參訪機會，與各國教練充分交流、吸取最新訓練方式，對未來中華男足訓練有大幅幫助。（編輯：黃瑞弘）1070525