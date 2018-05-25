華南金控盃少棒 林后稷謹記教練話助桃園奪勝

107年華南金控盃全國少棒錦標賽賽程持續展開，桃園市隊先發投手林后稷25日謹記教練所說「不要想太多」，25日對上雲林縣隊主投4局失3分，搭配隊友打線幫忙，終場桃園市隊就以11比3贏球。中央社記者黃巧雯攝 107年5月25日

（中央社記者黃巧雯台北25日電）107年華南金控盃全國少棒賽桃園市隊先發投手林后稷謹記教練一番話「不要想太多」，今天對戰雲林縣隊投4局失3分，加上打線幫忙，終場11比3贏球、提前5局扣倒雲林縣。



桃園市隊今天與雲林縣隊交手，桃園市首局火力全開，靠著6支安打、2次保送，狂攻7分奠定勝基，加上林后稷先發狀況回穩，投4局失3分，被敲出5支安打，送出1次保送和4次三振，終場桃園市就以11比3勝出，提前5局扣倒雲林縣。



桃園市隊總教練王宜民表示，首場比賽對球速慢的投手打不好，儘管雲林縣今天派類似投手先發，但桃園市球員越打越好，也能適應快或慢的球路，因此首局就攻下7分，已可明顯看出勝負。



林后稷在華南金控盃首場比賽先發狀況不理想，桃園市今天第3場比賽再扛先發，王宜民透露，當時已預計要讓林后稷投這場，昨天也問林后稷有沒有信心，並感受到林后稷很興奮想投這場，而最後的結果也沒有讓球隊失望。



就讀桃園市中平國小林后稷表示，過去在母隊大多擔任後援，首場比賽因不適應投手丘和先發投手的角色，因此狀況不佳。



林后稷透露，首場比賽過後中平國小教練提醒他，不要想太多，加上打線首局就攻下7分，也讓他心情較放鬆，表現也更穩定。



回憶起當初開始打棒球，原先在台北念書的林后稷，後來轉學至桃園中平國小，而媽媽也在學校教書，林后稷提到，剛好學校有棒球隊，媽媽也鼓勵他進去玩一個星期，就這樣從一星期到一年，打到小學6年級，未來升上國中還要繼續打球。（編輯：張銘坤）1070525



