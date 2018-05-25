長庚運動醫學做後盾 偏鄉空手道隊奪佳績

（中央社記者李晉緯台北25日電）南投旭光高中空手道隊在長庚運動醫學照護團隊照料下，在4月結束的全國中等學校運動會中，共獲7金5銀13銅，奪下高男、高女、國女3組的團體總冠軍。



南投縣立旭光高級中學是完全中學，106年下半年開始接受長庚運動醫學團隊的照護，今年在全國中等學校運動會搶下25面獎牌，比去年多了9面獎牌。



旭光高中教練黃泰吉表示，選手多是來自偏鄉部落的貧困家庭，去年長庚運動醫學團隊主動提出照護計畫，給予學校選手骨科、復健科、營養及心理諮詢等全方位的協助，於國內出賽時也提供隨行防護師，讓選手們保持最佳健康狀態。



旭光高中空手道隊在今年全中運的成績超越往年，高男組金牌得主石政中、國女組金牌得主石愛琪，還榮獲總統教育獎。



嘉義長庚紀念醫院院長林志鴻表示，長庚運動醫學整合照護計畫向下扎根，發掘更多的年輕潛力選手，嘉義長庚於106年6月開始與南投旭光高中空手道隊進行目標導向型合作計畫，以增進選手核心及下肢穩定性為目標。



院方表示，長庚運動醫學照護計畫在雲嘉地區照護，包括旭光高中空手道隊、竹崎高中羽球隊，和麥寮、永慶2所完全中學的體育班，除在全中運等大賽派出團隊支援照顧參賽選手，也安排醫師及防護師至校園推廣運動傷害防護觀念，給予運動醫療協助與運動傷害防護觀念。（編輯：黃瑞弘）1070525